Сухость кожи, зуд и слезотечение: как распознать и предотвратить холодовую аллергию

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В феврале в России увеличилась частота случаев холодовой аллергии из-за резкого понижения температуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Dargaud, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замерзшее лицо

Холодовая аллергия может возникнуть не только у людей с предрасположенностью, но и у тех, кто ранее не сталкивался с этим заболеванием. Особенно уязвимы женщины и дети, но симптомы могут проявиться в любом возрасте, сообщает канал SHOT.

Основные признаки холодовой аллергии включают:

сыпь, зуд,

сухость кожи (особенно на лице и руках),

заложенность носа,

слезотечение.

кожа на голенях может зудеть, сохнуть и шелушиться.

По мнению дерматологов, резкое изменение температуры от тёплой зимы к внезапным заморозкам стало причиной неожиданного проявления заболевания. Люди, привыкшие к тёплой погоде, не готовы к таким перепадам, что приводит к острой реакции кожных сосудов, нарушению микроциркуляции и спазмам.

Для профилактики врачи советуют использовать защитные кремы и одеваться по погоде. Если симптомы усиливаются или вызывают беспокойство, следует стоит посетить врача и проконсультироваться с ним.

Уточнения

Холодовая крапивница (холодовая аллергия , аллергия на холод) — аллергическая реакция в виде высыпаний по типу крапивницы или красных пятен в ответ на охлаждение тела или его части.

