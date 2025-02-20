Сухость кожи, зуд и слезотечение: как распознать и предотвратить холодовую аллергию

В феврале в России увеличилась частота случаев холодовой аллергии из-за резкого понижения температуры.
Холодовая аллергия может возникнуть не только у людей с предрасположенностью, но и у тех, кто ранее не сталкивался с этим заболеванием. Особенно уязвимы женщины и дети, но симптомы могут проявиться в любом возрасте, сообщает канал SHOT.
Основные признаки холодовой аллергии включают:
По мнению дерматологов, резкое изменение температуры от тёплой зимы к внезапным заморозкам стало причиной неожиданного проявления заболевания. Люди, привыкшие к тёплой погоде, не готовы к таким перепадам, что приводит к острой реакции кожных сосудов, нарушению микроциркуляции и спазмам.
Для профилактики врачи советуют использовать защитные кремы и одеваться по погоде. Если симптомы усиливаются или вызывают беспокойство, следует стоит посетить врача и проконсультироваться с ним.
Холодовая крапивница (холодовая аллергия , аллергия на холод) — аллергическая реакция в виде высыпаний по типу крапивницы или красных пятен в ответ на охлаждение тела или его части.
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