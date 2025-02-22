Как распознать проблемы с желудком: сигналы организма, которые заставляют насторожиться

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда неприятные ощущения после еды могут сигнализировать о проблемах с пищеварением. Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Валерия Антюфеева рассказала, как распознать, что желудок плохо выполняет свои функции.

Фото: commons.wikimedia.org by J o, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак

По словам врача, если желудок не переваривает пищу должным образом, могут возникнуть следующие симптомы:

чувство тяжести и переполнения даже после небольшого приема пищи;

отрыжка и изжога, указывающие на нарушение кислотного баланса и моторики желудка;

вздутие живота и метеоризм вследствие неполного переваривания пищи, что приводит к её брожению и газообразованию;

тошнота и иногда рвота, особенно сразу после еды;

боль или дискомфорт в верхней части живота, что чаще всего сигнализирует о медленной моторике желудка или воспалении;

изменения стула, такие как непереваренные остатки пищи и нарушения консистенции (жидкий стул, чередование запоров и диареи), которые могут свидетельствовать о недостаточности ферментов.

Гастроэнтеролог отметила, что нарушение переваривания пищи может быть вызвано различными факторами, включая гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка, влияющее на выработку соляной кислоты и ферментов), гипоацидное состояние (недостаток желудочного сока, приводящий к неполному расщеплению белков), инфекции, в том числе вызванные бактерией Helicobacter pylori, стресс и нерегулярное питание, что снижает выработку ферментов и замедляет пищеварение, сообщает Газета.Ru.

Для предотвращения проблем с желудком врач рекомендует следовать нескольким простым правилам. Важно есть медленно и небольшими порциями, делать перерывы в еде и немного двигаться в эти моменты, чтобы пища быстрее проходила через желудочно-кишечный тракт. При склонности к изжоге следует избегать переедания и не ложиться сразу после еды (подождать хотя бы час), последний прием пищи должен быть не позднее чем за три часа до сна.

"Сократите употребление продуктов, провоцирующих газообразование. Избегайте продуктов, которые вызывают у вас дискомфорт — индивидуальные пищевые триггеры могут спровоцировать неприятные симптомы", — добавила Антюфеева.

В завершение гастроэнтеролог подчеркнула, что хотя жирное, жареное, соленое и перченое не вызывают гастрит, они могут способствовать развитию диспепсии, проявляющейся болью и тяжестью в верхней части живота и тошнотой. Если вы регулярно сталкиваетесь с симптомами нарушения пищеварения, не игнорируйте их и обратитесь к врачу для своевременной диагностики и предотвращения серьёзных осложнений.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum, gaster, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.





Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

