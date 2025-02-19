Избыток выбора приводит к тревоге и прокрастинации: советы психолога

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как бороться с тревогой и прокрастинацией. Эксперт считает, что проблема кроется в избытке выбора. Об этом пишет издание «Общественная служба новостей».

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Дугенцова отметила, что в настоящее время всё больше людей ориентируется на собственные интересы и желания. Однако много осталось и тех, кто следует классическим паттернам. В какой-то момент люди сталкиваются с ценностным разрывом, глядя на других.

Психолог считает, что избыток выбора может не только давать человеку дополнительные возможности, но и приводить к тревожным состояниям. При большом количестве вариантов человеку тяжело определиться. Он много тратит времени на размышления.

Эксперт отметила, что важно научиться управлять своими желаниями. Именно с них и нужно начинать. С помощью внутреннего компаса можно сузить выбор. Также важно вписываться в социальный контекст и сохранять свою индивидуальность.