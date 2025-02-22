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Как питание влияет на зрение: продукты, которые могут навредить вашим глазам

2:01
Здоровье

Здоровье глаз тесно связано с общим состоянием организма и функционированием его сосудистой и нервной систем. Несбалансированное питание может негативно сказаться на глазах и зрении.

Глаза
Фото: pixabay.com by Alexas Fotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаза

По словам офтальмолога Европейского Медицинского Центра (EMC) Наталии Боши, жирная и соленая пища могут повредить сосуды сетчатки, что может привести к различным проблемам со зрением.

Врач подчеркнула, что любые состояния, ухудшающие общее самочувствие, могут снизить остроту зрения.

"Например, переизбыток сладкой пищи в рационе приводит к сахарному диабету, а он в свою очередь способствует развитию катаракты и диабетическим изменениям сетчатки. При отсутствии лечения это даже может стать причиной слепоты", — сказала Наталия Боша.

Жирная и соленая пища повышают артериальное давление, что может вызвать сосудистые патологии, кровоизлияния, тромбозы и эмболии сосудов сетчатки, добавила она.

Недостаток витаминов группы А, содержащихся в оранжевых овощах, может привести к ксерозу — заболеванию, при котором нарушается защитная функция эпителия роговицы и конъюнктивы. Ксероз может вызвать расплавление роговицы и ухудшение работы фоторецепторов, что проявляется в виде "куриной слепоты", пишет Газета.Ru.

Также недостаток микроэлементов лютеина и зеаксантина может негативно сказаться на работе центральной зоны сетчатки, отвечающей за остроту зрения. Снижение уровня электролитов, таких как калий, магний, кальций и натрий, например, при диарее, рвоте или недостаточном потреблении воды, может привести к ухудшению зрения из-за нарушений в работе нервных путей, межтканевого отека и набухания хрусталика.

Для поддержания здоровья глаз важно придерживаться сбалансированного и разнообразного питания, резюмировала врач.

Уточнения

Зрение человека (зрительное восприятие) — способность человека воспринимать информацию путём преобразования электромагнитного излучения светового диапазона, осуществляемая зрительной системой.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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