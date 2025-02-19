Сладкое влияет на настроение: назван принцип действия

Диетолог Роман Пристанский рассказал о важности качественного питания. Эксперт напомнил, что именно питание является залогом хорошего физического состояния. Об этом пишет издание "Радио 1".
По словам эксперта, приём пищи сопровождается повышением температуры тела. В этот момент происходит усвоение питательных веществ и изменение эмоционального фона. Влияние продуктов может отличаться.
К примеру, сладкое за счёт глюкозы и сахаров, усваивающихся довольно быстро, действует мгновенно. Происходит выброс дофамина. Усвоение начинается ещё во рту.
Диетолог предупредил, что сахара вызывают зависимость. Важно держать их употребление под строгим контролем. Эти вещества наносят вред здоровью и фигуре. В рационе сахара должны присутствовать в минимальном объеме. Лучшим решением будет отказаться от них вовсе.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?