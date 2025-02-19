Эпидемия набирает обороты: в ХМАО из-за ОРВИ массово закрывают школы

Власти Ханты-Мансийска приняли решение продлить дистанционное обучение для младших и средних классов, а также отправить на "удалёнку" старшеклассников.
Пресс-служба администрации города сообщила, что карантин в школах продлён до 25 февраля. Ранее дистанционное обучение ввели для 1-8 классов, а теперь ограничения коснулись и учеников 9-11 классов, которые до этого посещали занятия в масках.
Причиной таких мер стал рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими вирусными инфекциями.
Помимо Ханты-Мансийска, массовый карантин ввели ещё в трех городах ХМАО:
Во всех этих населённых пунктах школы уже полностью перевели на дистанционное обучение.
Пока власти не называют конкретных сроков, но решение о продлении или отмене дистанционного формата будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.
В период эпидемий особенно важно соблюдать основные правила профилактики:
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