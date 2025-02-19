Эпидемия набирает обороты: в ХМАО из-за ОРВИ массово закрывают школы

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Власти Ханты-Мансийска приняли решение продлить дистанционное обучение для младших и средних классов, а также отправить на "удалёнку" старшеклассников.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Больная девочка

Школы закрыты до конца февраля

Пресс-служба администрации города сообщила, что карантин в школах продлён до 25 февраля. Ранее дистанционное обучение ввели для 1-8 классов, а теперь ограничения коснулись и учеников 9-11 классов, которые до этого посещали занятия в масках.

Причиной таких мер стал рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими вирусными инфекциями.

Вся Югра уходит на карантин

Помимо Ханты-Мансийска, массовый карантин ввели ещё в трех городах ХМАО:

Нефтеюганск

Нягань

Югорск

Во всех этих населённых пунктах школы уже полностью перевели на дистанционное обучение.

Как долго продлится карантин

Пока власти не называют конкретных сроков, но решение о продлении или отмене дистанционного формата будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Как защитить себя от вирусов

В период эпидемий особенно важно соблюдать основные правила профилактики:

Чаще мыть руки с мылом или использовать антисептики.

с мылом или использовать антисептики. Избегать мест скопления людей и соблюдать дистанцию.

и соблюдать дистанцию. Регулярно проветривать помещения и поддерживать влажность воздуха.

и поддерживать влажность воздуха. Укреплять иммунитет с помощью витаминов, правильного питания и физических нагрузок.

с помощью витаминов, правильного питания и физических нагрузок. Носить маски в общественных местах и школах, если посещение неизбежно.

Закрытие школ на карантин в Ханты-Мансийске и других городах ХМАО — вынужденная мера, направленная на сдерживание распространения вирусных инфекций. Пока эпидемиологическая ситуация остается сложной, учащимся и их родителям остается только адаптироваться к дистанционному формату. Вопрос о продлении карантина будет решаться в зависимости от динамики заболеваемости, сообщает muksun.fm.

Уточнения

Каранти́н (от фр. quarantaine, итал. quarantena - "сорок дней") — комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица, животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и так далее.



О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

