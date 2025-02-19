Мята для сна и нервов: спасение или вредная привычка

4:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мяту используют в кухне, медицине и косметологии уже тысячи лет. Это растение ценят за освежающий вкус, аромат и целебные свойства. Однако не все знают, что в некоторых случаях мята может навредить. Разбираемся, кому она подходит, а кому лучше отказаться от ее употребления.

Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мята

Легенда о мяте и ее древние традиции

История мяты начинается с древнегреческого мифа о нимфе Минте, которую богиня Персефона превратила в растение. Чтобы увековечить память о ней, Аид наделил мяту потрясающим ароматом. В Ассирии растение использовали для лечения головной боли и проблем с пищеварением, а в Древнем Риме мятным отваром освежали воздух в домах.

Нутрициолог сообщила URA. RU, что мята действительно обладает множеством полезных свойств, но важно учитывать индивидуальные особенности организма.

Нутрициолог Ника Сергунина отмечает:

"Мята с древних времен использовалась как средство для улучшения самочувствия. Сегодня научные исследования подтверждают ее полезные свойства для здоровья."

Что содержит мята: основные компоненты и их польза

Всего 100 г свежих листьев мяты содержат:

44 ккал;

3,3 г белка;

0,7 г жира;

1,6 г углеводов;

6,8 г клетчатки.

Кроме того, в составе есть витамины А и С, железо, кальций, фолиевая кислота, марганец и ментол — вещество, обеспечивающее охлаждающий эффект.

Какие органы и системы поддерживает мята?

Здоровье зубов и десен

"Мята помогает при кариесе, пародонтозе и стоматите, уменьшая воспаление. Она также подавляет бактерии, устраняя неприятный запах изо рта", — объясняет нутрициолог.

Улучшение пищеварения

"Мята полезна при вздутии, спазмах и тяжести в желудке. Она расслабляет стенки кишечника, облегчает пищеварение и даже подавляет рост бактерий, вызывающих гастрит", — добавляет эксперт.

Поддержка нервной системы

"Ментол в мяте действует расслабляюще, помогая справиться со стрессом и тревожностью. Ее можно использовать как мягкое седативное средство", — отмечает Сергунина.

Иммунная защита

"Мятное масло обладает антисептическими свойствами, подавляя активность вирусов, включая вирус герпеса и ОРВИ", — говорит нутрициолог.

Влияние на сердце и сосуды

"При гипертонии мята может снижать давление, но при склонности к пониженному давлению ее лучше употреблять с осторожностью", — предупреждает специалист.

Как правильно употреблять мяту

Мяту можно добавлять в чай, салаты, десерты и использовать в ароматерапии.

"Важно соблюдать меру. Оптимальная норма — не более двух чашек мятного чая в день. Также не стоит злоупотреблять эфирным маслом мяты", — советует нутрициолог.

Кому стоит отказаться от мяты

Мята может быть вредна при:

астме и заболеваниях легких;

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ);

грыже пищевода;

варикозе и гипотонии.

"Беременным стоит ограничиться 5 г мяты в день, так как ментол может спровоцировать сокращения матки", — отмечает Сергунина.

Сколько мяты можно употреблять

Дети 3-6 лет - 0,5 чайной ложки.

- 0,5 чайной ложки. Дети 7-14 лет - 1-2 чайные ложки.

- 1-2 чайные ложки. Подростки от 14 лет - 1 столовая ложка.

- 1 столовая ложка. Взрослые - до 2 столовых ложек.

"При грудном вскармливании лучше употреблять мяту не чаще одного раза в неделю, так как она может снизить лактацию", — добавляет нутрициолог.

Мята — ценное растение, помогающее при проблемах с ЖКТ, стрессах и воспалениях. Однако употреблять ее стоит умеренно, а при наличии противопоказаний — отказаться.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

