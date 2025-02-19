Мята для сна и нервов: спасение или вредная привычка

Мяту используют в кухне, медицине и косметологии уже тысячи лет. Это растение ценят за освежающий вкус, аромат и целебные свойства. Однако не все знают, что в некоторых случаях мята может навредить. Разбираемся, кому она подходит, а кому лучше отказаться от ее употребления.
История мяты начинается с древнегреческого мифа о нимфе Минте, которую богиня Персефона превратила в растение. Чтобы увековечить память о ней, Аид наделил мяту потрясающим ароматом. В Ассирии растение использовали для лечения головной боли и проблем с пищеварением, а в Древнем Риме мятным отваром освежали воздух в домах.
Нутрициолог сообщила URA. RU, что мята действительно обладает множеством полезных свойств, но важно учитывать индивидуальные особенности организма.
Нутрициолог Ника Сергунина отмечает:
"Мята с древних времен использовалась как средство для улучшения самочувствия. Сегодня научные исследования подтверждают ее полезные свойства для здоровья."
Всего 100 г свежих листьев мяты содержат:
Кроме того, в составе есть витамины А и С, железо, кальций, фолиевая кислота, марганец и ментол — вещество, обеспечивающее охлаждающий эффект.
"Мята помогает при кариесе, пародонтозе и стоматите, уменьшая воспаление. Она также подавляет бактерии, устраняя неприятный запах изо рта", — объясняет нутрициолог.
"Мята полезна при вздутии, спазмах и тяжести в желудке. Она расслабляет стенки кишечника, облегчает пищеварение и даже подавляет рост бактерий, вызывающих гастрит", — добавляет эксперт.
"Ментол в мяте действует расслабляюще, помогая справиться со стрессом и тревожностью. Ее можно использовать как мягкое седативное средство", — отмечает Сергунина.
"Мятное масло обладает антисептическими свойствами, подавляя активность вирусов, включая вирус герпеса и ОРВИ", — говорит нутрициолог.
"При гипертонии мята может снижать давление, но при склонности к пониженному давлению ее лучше употреблять с осторожностью", — предупреждает специалист.
Мяту можно добавлять в чай, салаты, десерты и использовать в ароматерапии.
"Важно соблюдать меру. Оптимальная норма — не более двух чашек мятного чая в день. Также не стоит злоупотреблять эфирным маслом мяты", — советует нутрициолог.
Мята может быть вредна при:
"Беременным стоит ограничиться 5 г мяты в день, так как ментол может спровоцировать сокращения матки", — отмечает Сергунина.
"При грудном вскармливании лучше употреблять мяту не чаще одного раза в неделю, так как она может снизить лактацию", — добавляет нутрициолог.
Мята — ценное растение, помогающее при проблемах с ЖКТ, стрессах и воспалениях. Однако употреблять ее стоит умеренно, а при наличии противопоказаний — отказаться.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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