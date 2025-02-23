Ваши любимые блины теперь могут быть с клетчаткой и даже без угрызений совести

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как сделать блины полезнее, не теряя вкуса и текстуры

Любимые многими блины могут стать не только вкусными, но и полезными, утверждают учёные. Группа исследователей из Университета штата Вашингтон нашла способ улучшить питательность блинов, не жертвуя их вкусом и текстурой.

Фото: commons.wikimedia.org by pauk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блинчики

Цельнозерновая мука — ключ к здоровью

Основной секрет заключается в замене рафинированной муки на цельнозерновые аналоги, такие как гречневая, киноа, просо или цельная пшеница. Эти изменения увеличивают содержание клетчатки и белка, делая блюдо более питательным. Вместо "пустых" калорий, характерных для традиционных блинов, цельнозерновые муки обеспечивают большее количество полезных веществ.

Как это работает

В ходе экспериментов учёные заменяли часть рафинированной муки цельнозерновыми вариантами в пропорциях от 25% до 100%. Результаты показали, что такие виды муки, как гречка, киноа и цельная пшеница, могут быть успешно использованы в рецепте блинов, не ухудшая их вкус и текстуру. Однако просовую муку пришлось подвергнуть дополнительной обработке, чтобы избежать расслаивания теста.

Польза и перспективы

Руководитель исследования Гириш Ганджьял отмечает, что традиционные блины часто содержат много пустых калорий, что снижает их питательную ценность. Целью учёных было создать более здоровое блюдо, которое сохраняло бы вкус любимого завтрака. Учёные надеются, что результаты их работы заинтересуют производителей муки, и помогут им создавать более здоровую продукцию для массового потребления.

Уточнения

Блины́ - блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

