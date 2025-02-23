Каким образом самые яркие сны часто оказываются самыми эфемерными

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему так трудно запоминать сны

Каждую ночь мы проводим около трети своей жизни во сне, но запомнить свои сновидения оказывается не так уж и просто. Почему это происходит? Научные исследования помогают понять, что именно влияет на память о снах.

Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка спит

Химические реакции и электросигналы

Одна из главных причин заключается в том, что электросигналы и химические реакции, которые происходят в мозге во время сна, исчезают сразу после пробуждения. Когда человек просыпается, эта информация не успевает быть перенесена из кратковременной памяти в долговременную. В результате сны быстро стираются из памяти.

Яркие сны запоминаются лучше

Чем ярче и эмоциональнее был сон, тем легче его запомнить. Сильные переживания, которые вызывают сновидения, активируют те же участки мозга, что и в реальной жизни, что способствует лучшему сохранению воспоминаний о ночных приключениях.

Резкое пробуждение влияет на память

Другой фактор, влияющий на запоминание снов — это способ пробуждения. Если человек просыпается резко, например, от звука будильника, у мозга не остаётся времени, чтобы перенести информацию в долговременную память. Медленное пробуждение увеличивает вероятность того, что сновидение останется в памяти.

Влияние нарушений сна

Также на запоминание снов может повлиять бессонница или другие нарушения сна. Например, сокращение фазы быстрого сна, в которой возникают наиболее яркие сновидения, уменьшает возможность запомнить то, что происходило ночью.

Уточнения

Сновиде́ние - это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека.

