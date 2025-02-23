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Каким образом самые яркие сны часто оказываются самыми эфемерными

1:44
Здоровье

Почему так трудно запоминать сны

Каждую ночь мы проводим около трети своей жизни во сне, но запомнить свои сновидения оказывается не так уж и просто. Почему это происходит? Научные исследования помогают понять, что именно влияет на память о снах.

Девушка спит
Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка спит

Химические реакции и электросигналы

Одна из главных причин заключается в том, что электросигналы и химические реакции, которые происходят в мозге во время сна, исчезают сразу после пробуждения. Когда человек просыпается, эта информация не успевает быть перенесена из кратковременной памяти в долговременную. В результате сны быстро стираются из памяти.

Яркие сны запоминаются лучше

Чем ярче и эмоциональнее был сон, тем легче его запомнить. Сильные переживания, которые вызывают сновидения, активируют те же участки мозга, что и в реальной жизни, что способствует лучшему сохранению воспоминаний о ночных приключениях.

Резкое пробуждение влияет на память

Другой фактор, влияющий на запоминание снов — это способ пробуждения. Если человек просыпается резко, например, от звука будильника, у мозга не остаётся времени, чтобы перенести информацию в долговременную память. Медленное пробуждение увеличивает вероятность того, что сновидение останется в памяти.

Влияние нарушений сна

Также на запоминание снов может повлиять бессонница или другие нарушения сна. Например, сокращение фазы быстрого сна, в которой возникают наиболее яркие сновидения, уменьшает возможность запомнить то, что происходило ночью.

Уточнения

Сновиде́ние - это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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