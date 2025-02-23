Генетика и кофе: как ваша любовь к напитку не просто случайность, а семейная черта

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофемания может передаваться по наследству

Любовь к кофе - это не только привычка, но и, как оказалось, частично генетическая предрасположенность. Исследователи из Канады, США и Нидерландов пришли к выводу, что кофемания может передаваться по наследству благодаря определённым генам.

Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе

Гены, ответственные за кофеманию

После анализа медицинских данных учёные обнаружили 7 генетических участков на хромосомах, которые связаны с привязанностью к кофе. Эти гены, как правило, взаимодействуют с теми, которые отвечают за усвоение кофеина. Кроме того, исследование показало, что люди, которые любят кофе, часто имеют более высокий индекс массы тела (ИМТ), что связывает кофеманию с предрасположенностью к полноте.

Кофе и ожирение: генетическая связь

Хотя сами по себе гены, связанные с кофе, не опасны, частое употребление напитка с молоком и сахаром может привести к неприятным последствиям для здоровья. Избыточное количество сахара и жира в кофе, особенно если пить его часто, может способствовать увеличению массы тела.

Что важно знать

Любовь к кофе может быть наследственной, но для поддержания здорового веса важно учитывать не только количество кофе, но и его состав. Постоянное употребление напитка с добавлением молока и сахара лучше ограничить.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

