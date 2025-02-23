Генетика и кофе: как ваша любовь к напитку не просто случайность, а семейная черта

Любовь к кофе - это не только привычка, но и, как оказалось, частично генетическая предрасположенность. Исследователи из Канады, США и Нидерландов пришли к выводу, что кофемания может передаваться по наследству благодаря определённым генам.
Гены, ответственные за кофеманию
После анализа медицинских данных учёные обнаружили 7 генетических участков на хромосомах, которые связаны с привязанностью к кофе. Эти гены, как правило, взаимодействуют с теми, которые отвечают за усвоение кофеина. Кроме того, исследование показало, что люди, которые любят кофе, часто имеют более высокий индекс массы тела (ИМТ), что связывает кофеманию с предрасположенностью к полноте.
Кофе и ожирение: генетическая связь
Хотя сами по себе гены, связанные с кофе, не опасны, частое употребление напитка с молоком и сахаром может привести к неприятным последствиям для здоровья. Избыточное количество сахара и жира в кофе, особенно если пить его часто, может способствовать увеличению массы тела.
Что важно знать
Любовь к кофе может быть наследственной, но для поддержания здорового веса важно учитывать не только количество кофе, но и его состав. Постоянное употребление напитка с добавлением молока и сахара лучше ограничить.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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