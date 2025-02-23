Самая сильная боль в мире: вы будете в шоке от новых рейтингов

Американские учёные провели исследование, чтобы определить, какие виды боли являются самыми интенсивными. Результаты, опубликованныемв журнале Headache, оказались ошеломляющими — кластерные головные боли возглавили этот рейтинг, обогнав такие болевые ощущения, как роды, огнестрельные ранения и переломы.
Кластерные головные боли — на первом месте
Исследование с участием 1604 пациентов показало, что кластерные головные боли — самые болезненные. Оценённые по десятибалльной шкале, они набрали 9,7 балла. Это значительно больше, чем болевые ощущения от родов, которые получили 7,2 балла, и боли при панкреатите — 7 баллов.
Что входит в рейтинг болевых ощущений:
Что такое кластерные головные боли
Эти боли характеризуются резкой, жгучей болью с одной стороны головы, в области глаза. Приступы начинаются внезапно, длятся до трёх часов и могут повторяться несколько раз в день на протяжении недель или месяцев. Обезболивающие средства в таких случаях, как правило, неэффективны.
Кто чаще страдает от кластерных головных болей
Заболевание чаще всего диагностируется у людей в возрасте около 30 лет и в шесть раз чаще встречается у мужчин. Причины появления кластерных головных болей до сих пор не установлены.
Головна́я боль - боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.