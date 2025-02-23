Самая сильная боль в мире: вы будете в шоке от новых рейтингов

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самые сильные типы боли: учёные составили рейтинг

Американские учёные провели исследование, чтобы определить, какие виды боли являются самыми интенсивными. Результаты, опубликованныемв журнале Headache, оказались ошеломляющими — кластерные головные боли возглавили этот рейтинг, обогнав такие болевые ощущения, как роды, огнестрельные ранения и переломы.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Кластерные головные боли — на первом месте

Исследование с участием 1604 пациентов показало, что кластерные головные боли — самые болезненные. Оценённые по десятибалльной шкале, они набрали 9,7 балла. Это значительно больше, чем болевые ощущения от родов, которые получили 7,2 балла, и боли при панкреатите — 7 баллов.

Что входит в рейтинг болевых ощущений:

1 место: Кластерные головные боли — 9,7 балла

2 место: Роды — 7,2 балла

3 место: Панкреатит — 7 баллов

4 место: Камни в почках — 6,9 балла

5 место: Камни в желчном пузыре — 6,3 балла

6 место: Огнестрельные ранения — 6 баллов

7 место: Смещение межпозвоночного диска — 5,9 балла

8 место: Мигрень — 5,4 балла

Что такое кластерные головные боли

Эти боли характеризуются резкой, жгучей болью с одной стороны головы, в области глаза. Приступы начинаются внезапно, длятся до трёх часов и могут повторяться несколько раз в день на протяжении недель или месяцев. Обезболивающие средства в таких случаях, как правило, неэффективны.

Кто чаще страдает от кластерных головных болей

Заболевание чаще всего диагностируется у людей в возрасте около 30 лет и в шесть раз чаще встречается у мужчин. Причины появления кластерных головных болей до сих пор не установлены.

Уточнения

Головна́я боль - боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок.

