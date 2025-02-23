Твоё тело — это не смартфон, но миф о 7-летнем обновлении живёт

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правда ли, что организм полностью меняется каждые 7 лет

Вы, вероятно, слышали миф, что человеческое тело обновляется каждые семь лет. Но на самом деле, это не так. Хотя наше тело действительно постоянно обновляется, разные клетки живут по-разному, и их обновление происходит с разной скоростью.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клетки головного мозга

Как часто обновляются клетки

Исследования показывают, что продолжительность жизни клеток в организме сильно различается. Например, клетки слизистой оболочки желудка обновляются каждые 10 дней, а эритроциты, которые переносят кислород, живут около 120 дней. В то же время нейроны центральной нервной системы могут оставаться с нами на протяжении всей жизни, что делает травмы мозга особенно опасными.

Ежедневное обновление организма

Каждый день в нашем теле происходит обновление более 330 миллиардов клеток. Это включает как быстро обновляющиеся клетки, например, эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта, составляющие 12 % от общего числа клеток, так и те, которые остаются с нами на долгие годы.

Почему миф о 7-летнем цикле не верен

Миф о том, что тело полностью меняется каждые семь лет, слишком упрощает реальную картину. Научные данные показывают, что обновление клеток происходит в сложных циклах, и каждый тип клеток обновляется по-своему. Наше тело — это динамичная система, в которой каждый элемент работает в своём собственном ритме.

Уточнения

Кле́тка - структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов.

