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Как быстро протрезветь? Простые способы, которые работают

1:22
Здоровье

Алкогольная интоксикация — распространённая проблема, и учёные уже работают над препаратом на основе гормона, который вырабатывается печенью при попадании этанола в организм. Исследования на грызунах показали, что после инъекций признаки опьянения отступают.

игристое вино
Фото: pxhere
игристое вино

Но пока средство ещё не готово, существуют проверенные способы, которые помогут быстрее прийти в себя после застолья.

Как быстрее протрезветь

Пейте больше воды. Начинайте пить воду ещё во время застолья. Это поможет организму быстрее вывести продукты распада алкоголя.

Минеральная вода с натрием помогает восстановить баланс жидкости.

Приготовьте солевой раствор:

— 1 литр воды,
— 2 столовые ложки сахара,
— 3/4 чайной ложки соли.

Не употребляйте энергетики, бульоны и соки — они не ускоряют вывод алкоголя.

Не принимайте витамины и лекарства — их эффективность в таких случаях не доказана.

Глубоко дышите. Вентиляция лёгких помогает быстрее избавиться от этанола. Но важно не переусердствовать, чтобы не спровоцировать головокружение.

Хотя пока не существует идеального способа мгновенно избавиться от последствий алкоголя, правильные методы помогут ускорить процесс и облегчить состояние.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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