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Хотите, чтобы вас слушали: смотрите в левый глаз — наука это подтверждает

1:19
Здоровье

Почему стоит смотреть в левый глаз собеседника: объяснение нейробиолога

Вы когда-нибудь задумывались, какой взгляд сделать, чтобы укрепить эмоциональную связь с собеседником? Нейробиолог Тара Сварт предлагает интересный лайфхак, который может значительно улучшить общение, особенно на свиданиях. Согласно её мнению, важно смотреть в левый глаз человека, с которым вы разговариваете.

Глаз
Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Глаз

Как это работает

Старший преподаватель в Массачусетском технологическом институте, Тара Сварт, объяснила, что этот "трюк" имеет корни в нашем детстве. Дело в том, что большинство людей правши, и когда они держат ребёнка на левой руке, их правый глаз сталкивается с левым глазом малыша. Это взаимодействие активирует миндалевидное тело - область мозга, ответственную за эмоциональное восприятие. Такой взгляд способствует формированию "эмоциональной резонансной петли", что помогает создавать более доверительные и тёплые отношения.

Как это помогает в общении

По мнению эксперта, смотря в левый глаз собеседника, вы стимулируете его эмоциональный отклик, улучшая взаимопонимание. Это помогает наладить более глубокую связь и почувствовать себя ближе к человеку, особенно в важных разговорах.

Уточнения

Глаз - сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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