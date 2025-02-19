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Неожиданная правда о белке: чем заменить мясо без вреда для здоровья

Здоровье

Новое исследование, проведённое в США, выявило сильную связь между потреблением растительного белка и увеличением продолжительности жизни. В то же время избыток животного белка может повысить риск смертности, особенно у людей с нездоровым образом жизни.

бобовые культуры
Фото: pxhere
бобовые культуры

Чем полезен растительный белок?

  • Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Уменьшает вероятность преждевременной смерти на 34%, если заменить часть животного белка растительным.
  • Способствует сбалансированному питанию без лишней нагрузки на организм.

Какие продукты заменить?

  • Ограничьте красное мясо и яйца.
  • Добавьте в рацион:

Чечевицу — богата белком, клетчаткой и железом.
Орехи и семена — источник полезных жиров и аминокислот.
Соевые продукты — отличная альтернатива мясу.
Бобовые — фасоль, нут и горох легко насыщают и полезны.

Плюсы растительного белка

Экономия — бобовые и чечевица дешевле мяса.
Польза для экологии — меньше выбросов CO₂, снижение потребления воды.
Универсальность в готовке — из бобовых можно делать супы, салаты, котлеты, фрикадельки и даже бургеры.

Несмотря на очевидные преимущества, чечевицу и другие бобовые недооценивают. А ведь это доступный и полезный продукт, который стоит включить в рацион каждому!

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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