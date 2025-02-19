Неожиданная правда о белке: чем заменить мясо без вреда для здоровья

Новое исследование, проведённое в США, выявило сильную связь между потреблением растительного белка и увеличением продолжительности жизни. В то же время избыток животного белка может повысить риск смертности, особенно у людей с нездоровым образом жизни.

Фото: pxhere бобовые культуры

Чем полезен растительный белок?

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Уменьшает вероятность преждевременной смерти на 34%, если заменить часть животного белка растительным.

Способствует сбалансированному питанию без лишней нагрузки на организм.

Какие продукты заменить?

Ограничьте красное мясо и яйца.

Добавьте в рацион:

— Чечевицу — богата белком, клетчаткой и железом.

— Орехи и семена — источник полезных жиров и аминокислот.

— Соевые продукты — отличная альтернатива мясу.

— Бобовые — фасоль, нут и горох легко насыщают и полезны.

Плюсы растительного белка

Экономия — бобовые и чечевица дешевле мяса.

Польза для экологии — меньше выбросов CO₂, снижение потребления воды.

Универсальность в готовке — из бобовых можно делать супы, салаты, котлеты, фрикадельки и даже бургеры.

Несмотря на очевидные преимущества, чечевицу и другие бобовые недооценивают. А ведь это доступный и полезный продукт, который стоит включить в рацион каждому!

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.

