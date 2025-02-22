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Прокачай свой иммунитет в конце зимы с этими суперпродуктами

1:34
Здоровье

Какие продукты стоит включить в рацион в конце зимы: советы врача

Зима — время, когда наш организм особенно нуждается в поддержке. Врач-терапевт Ш. Осаева рекомендует обратить внимание на продукты, богатые витаминами С и А, чтобы укрепить иммунитет и поддержать здоровье в этот период.

Брокколи
Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Брокколи

Витамин С для укрепления иммунитета

Витамин С - важный помощник в борьбе с простудами, а также необходим для поддержания общего тонуса организма. Его можно найти в таких продуктах, как квашеная капуста, красный болгарский перец, брокколи и запечённая картошка. Все эти продукты помогут вашему организму противостоять зимним инфекциям.

Витамин А для кожи и органов

Для поддержания здоровья кожи и нормальной работы органов, особенно в зимнее время, необходимо включать в рацион продукты с витамином А. Эти полезные вещества содержатся в тыкве, батате, моркови, шпинате, помидорах и сладком перце. Они не только насыщают организм, но и улучшают внешний вид кожи.

Продукты для очищения организма

Кроме того, в этот период важно поддерживать нормальную работу кишечника и выводить токсины. Для этого стоит добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой: лук, укроп, петрушку. Особое внимание стоит уделить свёкле — она помогает эффективно очищать организм и поддерживает его функциональность.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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