Прокачай свой иммунитет в конце зимы с этими суперпродуктами

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какие продукты стоит включить в рацион в конце зимы: советы врача

Зима — время, когда наш организм особенно нуждается в поддержке. Врач-терапевт Ш. Осаева рекомендует обратить внимание на продукты, богатые витаминами С и А, чтобы укрепить иммунитет и поддержать здоровье в этот период.

Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Брокколи

Витамин С для укрепления иммунитета

Витамин С - важный помощник в борьбе с простудами, а также необходим для поддержания общего тонуса организма. Его можно найти в таких продуктах, как квашеная капуста, красный болгарский перец, брокколи и запечённая картошка. Все эти продукты помогут вашему организму противостоять зимним инфекциям.

Витамин А для кожи и органов

Для поддержания здоровья кожи и нормальной работы органов, особенно в зимнее время, необходимо включать в рацион продукты с витамином А. Эти полезные вещества содержатся в тыкве, батате, моркови, шпинате, помидорах и сладком перце. Они не только насыщают организм, но и улучшают внешний вид кожи.

Продукты для очищения организма

Кроме того, в этот период важно поддерживать нормальную работу кишечника и выводить токсины. Для этого стоит добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой: лук, укроп, петрушку. Особое внимание стоит уделить свёкле — она помогает эффективно очищать организм и поддерживает его функциональность.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

