Завтракайте в это время — и лишние килограммы начнут уходить

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли изменить время завтрака и сбросить лишний вес? По мнению британского диетолога Тима Спектора, лучше не есть сразу после пробуждения, а подождать до 11:00.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интервальное голодание

Почему поздний завтрак полезен?

Поздний завтрак помогает поддерживать интервальное голодание, при котором организм 16 часов не получает пищу, а затем питается в течение 8 часов.

Это способствует сжиганию жира и нормализации метаболизма.

Такой режим снижает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как питаться, чтобы похудеть?

Не завтракайте до 11:00. Это помогает организму использовать запасы жира.

Не ешьте после 19:00. Такой режим снижает нагрузку на ЖКТ и способствует похудению.

Выбирайте правильные продукты:

Завтрак: авокадо, яйца, цельнозерновой хлеб, кофе.

авокадо, яйца, цельнозерновой хлеб, кофе. Обед: курица, рис, салат.

курица, рис, салат. Ужин: салат и хлеб из пшеничной муки.

Как это влияет на продолжительность жизни?

По словам Спектора, соблюдение режима питания может увеличить продолжительность жизни на 20 лет.

Исследования показывают, что интервальное голодание замедляет старение и снижает уровень воспаления в организме.

Если вы хотите похудеть и улучшить здоровье, попробуйте перенести завтрак на более позднее время и не есть перед сном. Такой режим помогает нормализовать обмен веществ, снизить вес и продлить жизнь!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

