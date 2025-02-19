Завтракайте в это время — и лишние килограммы начнут уходить
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Можно ли изменить время завтрака и сбросить лишний вес? По мнению британского диетолога Тима Спектора, лучше не есть сразу после пробуждения, а подождать до 11:00.
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интервальное голодание
Почему поздний завтрак полезен?
- Поздний завтрак помогает поддерживать интервальное голодание, при котором организм 16 часов не получает пищу, а затем питается в течение 8 часов.
- Это способствует сжиганию жира и нормализации метаболизма.
- Такой режим снижает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Как питаться, чтобы похудеть?
Не завтракайте до 11:00. Это помогает организму использовать запасы жира.
Не ешьте после 19:00. Такой режим снижает нагрузку на ЖКТ и способствует похудению.
Выбирайте правильные продукты:
- Завтрак: авокадо, яйца, цельнозерновой хлеб, кофе.
- Обед: курица, рис, салат.
- Ужин: салат и хлеб из пшеничной муки.
Как это влияет на продолжительность жизни?
- По словам Спектора, соблюдение режима питания может увеличить продолжительность жизни на 20 лет.
- Исследования показывают, что интервальное голодание замедляет старение и снижает уровень воспаления в организме.
Если вы хотите похудеть и улучшить здоровье, попробуйте перенести завтрак на более позднее время и не есть перед сном. Такой режим помогает нормализовать обмен веществ, снизить вес и продлить жизнь!
Уточнения
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру