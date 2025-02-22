Слёзы как тренажёр для нервов: попробуй и увидишь

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неожиданная польза плача для здоровья

Оказывается, слёзы могут быть настоящим «лекарством» от стресса. Терапевт Анастасия Тартышная объяснила, что плач — это один из самых эффективных способов бороться с тревожностью и негативными эмоциями в моменте. Он активирует парасимпатическую нервную систему, которая способствует расслаблению и восстановлению внутреннего равновесия.

Фото: flickr.com by НессаЛенд, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка плачет

Как слёзы влияют на организм

Плач не только помогает избавиться от переживаний, но и стимулирует выработку эндорфинов. Это увеличивает болевой порог, делая дискомфорт и даже боль менее ощутимыми. Более того, в момент плача улучшается кровообращение, что способствует улучшению общего состояния, а гормон окситоцин помогает стабилизировать эмоциональное состояние.

Когда плач может быть признаком проблемы

Однако не стоит забывать, что слишком частый, беспричинный или неконтролируемый плач может свидетельствовать о наличии заболеваний. Важно помнить, что отсутствие слёз тоже может быть патологическим состоянием. Например, при депрессии в тяжёлой форме люди часто теряют способность плакать. В таких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Слёзы - жидкость, вырабатываемая слёзными желёзами для смачивания и очищения поверхности глаза у земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

