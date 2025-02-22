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Чашка кофе — и давление на месте: психологический эффект, о котором вы не знали

1:33
Здоровье

Кофе и давление: полезен или опасен

Можно ли считать кофе виновником повышения давления? Диетолог Е. Соломатина уверена: вопреки распространённому мнению, этот напиток не провоцирует гипертонию. Напротив, его регулярное употребление может даже снизить вероятность развития этого заболевания.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Кофе и сосуды: неожиданный эффект

В составе кофе есть полифенолы и антиоксиданты, которые защищают липиды от окисления. Это способствует укреплению сосудов и улучшению их тонуса, что можно сравнить с эффектом закаливания. Биохимически кофе не вызывает повышения давления, но он обладает тонизирующим эффектом, поэтому людям, которым нужно расслабиться, лучше его избегать.

Кофеин: бодрость или усталость

Диетолог А. Поляков уточняет, что бодрящий эффект кофе кратковременный. В напитке содержится не только кофеин, стимулирующий нервную систему, но и теобромин, оказывающий обратное действие. В результате появляется так называемый "эффект 30 минут": сначала кофе заряжает энергией, а затем может вызвать сонливость.

Почему кофе действует на всех по-разному

Е. Соломатина отмечает, что реакция на кофеин индивидуальна. Всё зависит от количества рецепторов, скорости привыкания и типа напитка. У некоторых людей кофе вообще не вызывает заметных изменений в самочувствии.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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