Чашка кофе — и давление на месте: психологический эффект, о котором вы не знали

Можно ли считать кофе виновником повышения давления? Диетолог Е. Соломатина уверена: вопреки распространённому мнению, этот напиток не провоцирует гипертонию. Напротив, его регулярное употребление может даже снизить вероятность развития этого заболевания.
Кофе и сосуды: неожиданный эффект
В составе кофе есть полифенолы и антиоксиданты, которые защищают липиды от окисления. Это способствует укреплению сосудов и улучшению их тонуса, что можно сравнить с эффектом закаливания. Биохимически кофе не вызывает повышения давления, но он обладает тонизирующим эффектом, поэтому людям, которым нужно расслабиться, лучше его избегать.
Кофеин: бодрость или усталость
Диетолог А. Поляков уточняет, что бодрящий эффект кофе кратковременный. В напитке содержится не только кофеин, стимулирующий нервную систему, но и теобромин, оказывающий обратное действие. В результате появляется так называемый "эффект 30 минут": сначала кофе заряжает энергией, а затем может вызвать сонливость.
Почему кофе действует на всех по-разному
Е. Соломатина отмечает, что реакция на кофеин индивидуальна. Всё зависит от количества рецепторов, скорости привыкания и типа напитка. У некоторых людей кофе вообще не вызывает заметных изменений в самочувствии.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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