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Этот трюк поможет вам похудеть, и вам не придется сидеть на диете

1:50
Здоровье

Похудеть без усилий: как простой трюк поможет снизить вес

Если бы вам сказали, что похудеть можно без строгих диет и сложных упражнений, вы бы поверили? Британский психолог Ричард Уайзман открыл метод, который поможет вам снизить вес, и для этого не нужно прилагать усилий.

Суп "Польский"
Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers
Суп "Польский"

Простой, но гениальный трюк

Как выяснил Уайзман, секрет кроется в том, чтобы есть… нерабочей рукой. Для правшей это левая рука, для левшей — правая. Казалось бы, простая рекомендация, но она действительно работает.

Почему это помогает

Этот метод позволяет вам есть медленнее и более осознанно. Когда вы используете не привычную руку, вам приходится усиливать координацию движений. Это не только помогает замедлить процесс приёма пищи, но и даёт организму время почувствовать сытость. Ведь чувство насыщения обычно наступает через 20 минут, и за это время вы успеваете осознать, что не нуждаетесь в дополнительной порции.

Контроль за размером порций

Упражняясь с нерабочей рукой, вы лучше контролируете размер съедаемых порций. Это значит, что вероятность переесть значительно снижается. Уайзман подчёркивает, что для того, чтобы этот метод сработал на 100%, важен и здоровый рацион, состоящий из овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов. И, конечно, регулярная физическая активность — это обязательная часть здорового образа жизни.

Не забывайте о балансе

Итак, для эффективного снижения веса, помимо использования трюка с "нерабочей" рукой, важно также соблюдать сбалансированную диету и заниматься спортом. Такой подход обеспечит устойчивые результаты без лишних усилий.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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