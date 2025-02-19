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Назван фрукт, который помогает бороться со старостью

1:05
Здоровье

Суперфуды продолжают набирать популярность за счёт своих уникальных свойств. Немногие знают о ягодах годжи, которые способны замедлить процесс старения и обновить организм. Об этом пишет издание Medpulse.

Еловая века, шишка, палочки корицы и ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Public Domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еловая века, шишка, палочки корицы и ягоды

В Японии, Вьетнаме и Корее ягоды годжи используются в традиционной медицине. Ещё их принято называть тибетская вишня.

Эти ягоды содержат витамины А, С, большое количество антиоксидантов, кальция, калия, железа, цинка и различных минералов. Примечательно, что витамина С в этом продукте в шесть раз больше, чем в апельсинах.

Азиатская медицина уже давно разгадала чудесные свойства тибетской вишни. Известно, что ягоды снижают уровень холестерина и сахара, улучшают внешний вид кожи и здоровье глаз, помогают похудеть за счёт высокого содержания клетчатки и улучшают сексуальное здоровье.

Ягоды годжи благотворно влияют на иммунитет и способствуют улучшению самочувствия.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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