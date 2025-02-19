Не верьте своим ушам: шумоподавляющие наушники и риск для здоровья мозга

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди используют шумоподавляющие наушники для того, чтобы абстрагироваться от окружающих звуков на работе или в общественном транспорте. Однако врачи предупреждают о потенциальном вреде этой технологии для мозга.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребёнок слушает музыку

В пяти отделениях аудиологии британской NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) сообщили о росте случаев слуховых проблем среди молодых людей. После обследования выяснилось, что проблемы не связаны с ушами, а вызваны нарушениями обработки звука в мозге.

У пациентов часто диагностируется расстройство аутистического спектра (РАС), которое препятствует восприятию и интерпретации звуков. Хотя слуховые функции остаются нормальными, такие люди могут испытывать трудности с различением источников звука и пониманием речи в шумной обстановке.

Эксперты подчеркивают, что постоянное использование наушников может привести к тому, что мозг "забывает", как обрабатывать окружающие звуки, что может стать причиной повышения чувствительности к шуму и даже неуклонной потери слуха.

С каждым годом всё больше молодых людей использует шумоподавляющие устройства, что вызывает беспокойство у специалистов в области аудиологии.

По словам вице-президент Британской академии аудиологии Клэр Бентон, более сложные навыки слушания в мозге завершают свое развитие к концу подросткового возраста. Если в это время человек использует только шумоподавляющие наушники и находится в изоляции от окружающего звукового мира, это может задержать его способность к восприятию речи и шумов.

Врачи подчёркивают необходимость дополнительных исследований, чтобы понять, как шумоподавляющие наушники могут влиять на работу мозга. Аудиолог доктор Анджела Александер выражает особую озабоченность по поводу детей, так как их мозг все еще развивается.

Она отмечает, что многие родители и учителя, желая помочь детям с чувствительностью к шуму, полагают, что решение проблемы заключается в использовании берушей или шумоподавляющих наушников.

На данный момент нет эффективных лекарств от расстройства слуховой обработки (АПД), и лечение обычно сводится к адаптации окружающей среды. Например, людям с АПД может быть полезно сидеть ближе к говорящему на встрече или просить людей говорить медленнее. Также может помочь логопедия, сообщает издание New York Post.

Хотя врачи предупреждали об опасности прослушивания музыки на высокой громкости, новое исследование указывает на то, что даже использование наушников с низкой громкостью может привести к проблемам.

Уточнения

Беру́ши (рус. сокр. от «береги уши») — один из видов средств индивидуальной защиты органа слуха, вставляемого в слуховые проходы. Используется для защиты от шума, попадания воды и посторонних предметов.

