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Тепло, но опасно: как зимние перчатки могут сделать тебя больным

2:36
Здоровье

Ты надеваешь их, чтобы согреться, но задумывался ли ты, сколько микробов скрывается в твоих перчатках? Согласно свежему исследованию, они могут быть в разы грязнее, чем сиденье унитаза! Возможно, пора пересмотреть свое отношение к этому зимнему аксессуару, ведь вместо защиты от болезней они могут стать их источником. Давай разберемся, почему так происходит и как избежать неприятных последствий.

Перчатки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Перчатки

Шокирующие результаты исследования

Исследование, проведенное компанией Initial Washroom Hygiene, специализирующейся на санитарии, выявило тревожную статистику. Ученые изучили 50 пар различных перчаток — шерстяных, кожаных, замшевых и велосипедных — и пришли к выводу, что они могут содержать в 4 раза больше бактерий, чем унитаз.

Наибольшее количество микробов обнаружилось в велосипедных перчатках, на втором месте оказались шерстяные и замшевые. В некоторых образцах насчитали более 4000 микробов, в то время как на крышке унитаза их в среднем всего 220.

Как перчатки становятся рассадником микробов

Мы ежедневно касаемся огромного количества загрязненных поверхностей:

  • Поручни в транспорте
  • Дверные ручки
  • Мобильные телефоны
  • Банкоматы и кнопки лифтов

При этом микробы оседают не только на внешней стороне перчаток, но и внутри, если надевать их грязными руками.

Перчатки контактируют с поверхностями, на которых скапливается множество микробов, включая дверные ручки и общественный транспорт. Более того, если надеть их на немытые руки, бактерии окажутся внутри и продолжат размножаться.

Как защититься от бактерий

Чтобы снизить риск заражения, придерживайся простых правил:

  • Мой руки перед и после ношения перчаток. Это поможет избежать переноса микробов внутрь.
  • Регулярно очищай перчатки. В зависимости от материала выбирай правильный способ стирки или дезинфекции.
  • Не надевай их на грязные руки. Это предотвратит попадание бактерий внутрь.
  • Меняй перчатки чаще. Если носишь их ежедневно, стоит завести несколько пар и стирать их по очереди.

Пренебрежение этими простыми мерами может привести к распространению инфекций, таких как гастроэнтеритили ОРВИ. Вспомни, что 80% болезней передается через руки, поэтому их чистота — ключ к здоровью!

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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