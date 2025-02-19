Тепло, но опасно: как зимние перчатки могут сделать тебя больным

Ты надеваешь их, чтобы согреться, но задумывался ли ты, сколько микробов скрывается в твоих перчатках? Согласно свежему исследованию, они могут быть в разы грязнее, чем сиденье унитаза! Возможно, пора пересмотреть свое отношение к этому зимнему аксессуару, ведь вместо защиты от болезней они могут стать их источником. Давай разберемся, почему так происходит и как избежать неприятных последствий.
Исследование, проведенное компанией Initial Washroom Hygiene, специализирующейся на санитарии, выявило тревожную статистику. Ученые изучили 50 пар различных перчаток — шерстяных, кожаных, замшевых и велосипедных — и пришли к выводу, что они могут содержать в 4 раза больше бактерий, чем унитаз.
Наибольшее количество микробов обнаружилось в велосипедных перчатках, на втором месте оказались шерстяные и замшевые. В некоторых образцах насчитали более 4000 микробов, в то время как на крышке унитаза их в среднем всего 220.
Мы ежедневно касаемся огромного количества загрязненных поверхностей:
При этом микробы оседают не только на внешней стороне перчаток, но и внутри, если надевать их грязными руками.
Перчатки контактируют с поверхностями, на которых скапливается множество микробов, включая дверные ручки и общественный транспорт. Более того, если надеть их на немытые руки, бактерии окажутся внутри и продолжат размножаться.
Чтобы снизить риск заражения, придерживайся простых правил:
Пренебрежение этими простыми мерами может привести к распространению инфекций, таких как гастроэнтеритили ОРВИ. Вспомни, что 80% болезней передается через руки, поэтому их чистота — ключ к здоровью!
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