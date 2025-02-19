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Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму

3:29
Здоровье

Может ли обычный корень изменить ваше самочувствие? Трудно поверить, но тёплый и пикантный вкус имбиря делает не только блюда ароматными, но и приносит пользу организму. Этот восточный ингредиент, известный своими целебными свойствами, веками использовался не только в кулинарии, но и в народной медицине.

Корень имбиря
Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корень имбиря

Немного истории

Имбирь (или, как его называют в России, "пиперориз") родом из Юго-Восточной Азии. В Индии и Китае его ценили не только за пряный вкус, но и за полезные свойства. В древности этот корень был незаменимым помощником в сохранении продуктов, особенно в жарком климате, ведь до изобретения холодильников он, наряду с солью и уксусом, использовался для консервации.

Считается, что именно Индия занимает первое место по использованию имбиря. Здесь он входит практически в каждое блюдо, будь то ароматные смеси специй, такие как карри или гарам масала, или согревающие напитки, способные облегчить недомогание.

Имбирь впервые появился в Америке в 1585 году, когда его завезли в Ямайку. С тех пор он стал неотъемлемой частью кухни Карибского региона. Этот корень также широко применяется в традиционной медицине — от Древнего Китая до Ближнего Востока и Африки.

Что делает имбирь особенным

Этот корень легко узнать по характерному коричневатому цвету снаружи и жёлтому оттенку внутри. Интересный факт: имбирь удобнее чистить ложкой, а не ножом! Его жгуче-пряный вкус сложно описать — это одновременно и тепло, и свежесть, и лёгкая острота.

Имбирь можно употреблять в разных формах:

  • свежий, натёртый или нарезанный
  • в порошке
  • в виде пасты
  • в сушёном виде
  • в напитках (чай, лимонады, эль)

Полезные свойства имбиря

Имбирь не просто добавляет пикантности вашим блюдам. Его свойства активно изучаются и подтверждаются научными исследованиями.

  • Снимает мышечные боли — исследование, опубликованное в New York Times, показало, что регулярное употребление имбиря помогает уменьшить мышечную боль после физических нагрузок. Правда, эффект проявляется не сразу, а через пару дней.
  • Борется с тошнотой — традиционно имбирь применяют для устранения укачивания и утренней тошноты. Особенно полезен он при расстройствах желудка.
  • Помогает при переедании и похмелье — если желудок перегружен или мучает изжога, достаточно выпить чай с имбирём или попробовать имбирный эль. Эффект наступает почти мгновенно.
  • Может улучшить циркуляцию крови и снизить уровень холестерина — хотя эти свойства часто упоминаются, для их окончательного подтверждения требуется больше научных исследований.

Современная медицина продолжает изучать влияние имбиря на здоровье. Так, исследования Johns Hopkins University подтверждают его положительное воздействие на пищеварительную систему.

Имбирь в повседневной жизни

Хотите ощутить всю пользу этого удивительного корня? Добавляйте его в чай, супы, соусы и выпечку. Ароматный, острый и согревающий, он не только усилит вкус ваших блюд, но и подарит организму мощную поддержку.

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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