Задумывались ли вы, что можно получать белок не только из яиц, но и из овощей? Если вам наскучили привычные блюда на завтрак, но вы не хотите терять ценные питательные вещества, у нас есть отличная альтернатива!
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Шпинат, зелень
Какие овощи богаты белком?
Некоторые овощи способны конкурировать с яйцами по содержанию белка, а заодно обеспечивают организм витаминами, минералами и антиоксидантами. Это особенно полезно для тех, кто придерживается растительной диеты или просто хочет разнообразить свой рацион.
1. Шпинат
Содержит около 5,4 г белка на чашку вареного продукта.
В 100 г шпината — 2,9 г белка, но так как он сильно уменьшается в объеме при варке, его легко съесть больше.
Богат железом, кальцием и витаминами A, C и K, поддерживающими иммунитет и здоровье костей.
2. Брокколи
В 100 г брокколи содержится около 2,8 г белка.
Кроме белка, этот овощ богат клетчаткой, витаминами C и K, улучшает пищеварение и помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови.
3. Грибы
В среднем содержат 3-4 г белка на 100 г.
Отличный вариант для вегетарианцев, так как они также обеспечивают организм важными аминокислотами и антиоксидантами.
4. Моринга
Один из самых богатых белком растений: около 9 г на 100 г.
Также содержит большое количество витаминов A и C, а его листья часто используют в виде порошка в суперфудах.
5. Зеленый горошек
В 100 г горошка около 5 г белка, что делает его отличным дополнением к любым блюдам.
К тому же, он богат клетчаткой, что способствует здоровью кишечника.
Почему стоит добавить эти овощи в рацион?
Они не только обеспечат вас белком, но и помогут укрепить кости, улучшить пищеварение и поддерживать работу сердца. А главное — они гораздо легче усваиваются, чем животные продукты!
Уточнения
Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.