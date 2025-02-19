Больше белка, чем в яйцах: эти продукты вас удивят

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, что можно получать белок не только из яиц, но и из овощей? Если вам наскучили привычные блюда на завтрак, но вы не хотите терять ценные питательные вещества, у нас есть отличная альтернатива!

Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шпинат, зелень

Какие овощи богаты белком?

Некоторые овощи способны конкурировать с яйцами по содержанию белка, а заодно обеспечивают организм витаминами, минералами и антиоксидантами. Это особенно полезно для тех, кто придерживается растительной диеты или просто хочет разнообразить свой рацион.

1. Шпинат

Содержит около 5,4 г белка на чашку вареного продукта.

на чашку вареного продукта. В 100 г шпината — 2,9 г белка , но так как он сильно уменьшается в объеме при варке, его легко съесть больше.

, но так как он сильно уменьшается в объеме при варке, его легко съесть больше. Богат железом, кальцием и витаминами A, C и K, поддерживающими иммунитет и здоровье костей.

2. Брокколи

В 100 г брокколи содержится около 2,8 г белка .

. Кроме белка, этот овощ богат клетчаткой, витаминами C и K, улучшает пищеварение и помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

3. Грибы

В среднем содержат 3-4 г белка на 100 г.

на 100 г. Отличный вариант для вегетарианцев, так как они также обеспечивают организм важными аминокислотами и антиоксидантами.

4. Моринга

Один из самых богатых белком растений: около 9 г на 100 г .

. Также содержит большое количество витаминов A и C, а его листья часто используют в виде порошка в суперфудах.

5. Зеленый горошек

В 100 г горошка около 5 г белка , что делает его отличным дополнением к любым блюдам.

, что делает его отличным дополнением к любым блюдам. К тому же, он богат клетчаткой, что способствует здоровью кишечника.

Почему стоит добавить эти овощи в рацион?

Они не только обеспечат вас белком, но и помогут укрепить кости, улучшить пищеварение и поддерживать работу сердца. А главное — они гораздо легче усваиваются, чем животные продукты!

Уточнения

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.

