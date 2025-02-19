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Ясный ум и здоровое сердце: этот напиток лучше любого кофе

3:13
Здоровье

Задумывались ли вы, что привычный напиток может значительно улучшить ваше здоровье? Речь идет о горячем шоколаде, который, при правильном приготовлении, способен поддерживать сердце, снижать давление и улучшать память.

Горячий шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Itisdacurlz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Горячий шоколад

Преимущества горячего шоколада для здоровья

  1. Богатство антиоксидантами

    Какао содержит флавоноиды, которые борются с воспалением и уменьшают окислительный стресс. Эти соединения способствуют снижению артериального давления и укреплению сердечно-сосудистой системы.

  2. Поддержка работы мозга

    Регулярное употребление какао улучшает кровоток в мозге, что положительно сказывается на памяти и когнитивных функциях. Кроме того, теобромин в составе какао мягко стимулирует нервную систему, повышая бдительность без излишней возбудимости.

  3. Улучшение настроения

    Какао способствует выработке серотонина и дофамина — гормонов, отвечающих за хорошее настроение. Это помогает снижать уровень стресса и бороться с проявлениями тревожности.

  4. Польза для сердца

    Флавоноиды в какао способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и улучшают циркуляцию крови, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

  5. Источник важных минералов

    Горячий шоколад обеспечивает организм магнием, калием и железом, которые необходимы для нормальной работы мышц, поддержания водного баланса и транспортировки кислорода в крови.

Горячий шоколад или кофе: что выбрать?

Оба напитка имеют свои преимущества, и выбор зависит от ваших потребностей.

  • Кофе: Высокое содержание кофеина обеспечивает быстрый прилив энергии, но может вызывать повышенную тревожность и раздражение желудка из-за своей кислотности.

  • Горячий шоколад: Содержит меньше кофеина и богат теобромином, что обеспечивает мягкую стимуляцию без нервозности. Менее кислый, он более щадящий для желудка.

Рекомендации по ежедневному употреблению горячего шоколада

Включение горячего шоколада в ежедневный рацион может быть полезным, если придерживаться следующих советов:

  • Выбор качественного какао: Используйте натуральный порошок какао без добавления сахара для максимальной пользы.

  • Контроль ингредиентов: Предпочитайте обезжиренное молоко или растительные аналоги, чтобы снизить калорийность напитка.

  • Умеренное подслащивание: Используйте натуральные подсластители, такие как мед или стевия, избегая избыточного потребления сахара.

Избегайте готовых смесей для горячего шоколада, так как они часто содержат большое количество сахара и искусственных добавок. Также старайтесь не добавлять в напиток жирные сливки или взбитые сливки, чтобы не увеличивать его калорийность.

Горячий шоколад — это не только вкусное, но и полезное дополнение к вашему рациону. При правильном приготовлении он поддерживает здоровье сердца, улучшает когнитивные функции и способствует хорошему настроению. Наслаждайтесь этим напитком с умом и заботой о своем здоровье.

Уточнения

Какао - напиток, в состав которого обязательно входит размолотое какао, а также молоко (или вода) и сахар. Напиток обычно безалкогольный.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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