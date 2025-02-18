Хирурги были в шоке: девочка от скуки проглотила 46 магнитных шариков

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По сообщению московского Депздрава, в Детской клинической больницы имени З. А. Башляевой хирурги провели операцию девочке, проглотившей 46 магнитных шариков.

Фото: af.mil by Фото ВВС США / Летчик 1-го класса Райан Конрой is licensed under public_domain Хирургическая операция

Мама восьмилетней девочки рассказала, что дочь заболела 3 дня назад во время поездки, поэтому рвоту списали на укачивание, а проблемы со стулом — на питание. Только приехав домой девочка призналась, что ей было скучно и она проглотила несколько блестящих магнитных шарика.

Хирурги провели экстренную операцию, достав все шарики из желудка. Как сообщает Москва 24, восстановление у маленькой пациентки прошло без осложнений и сейчас её выписали домой.