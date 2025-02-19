Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше никакой потери урожая! Как защитить плоды от птиц без вреда для них
Готовлю макаронную запеканку так, что соседи просят рецепт
Как выбрать кошку, которая идеально впишется в ваш образ жизни
Суровая зима? Эти советы спасут вашу уличную технику от холода
Ясный ум и здоровое сердце: этот напиток лучше любого кофе
Вкусная и простая закуска для ваших мужчин: рулеты из ветчины с нежным сыром
Знаки, парковка, светофоры — ПДД перевернули с ног на голову: как теперь ездить, чтобы не нарваться на штраф
FIS не считает международный старт Большунова официальным соревнованием
Эксперт предлагает традиционные методы посадки картофеля для дачников

Когда еда становится врагом: как расстройство пищевого поведения меняет жизнь

0:52
Здоровье

Расстройство пищевого поведения — это очень серьёзное психическое заболевание, которое выходит за рамки простого желания похудеть или набрать вес, считает психолог Майя Голубева.

Весы
Фото: flickr.com by evanmwheeler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Весы

"Расстройство пищевого поведения в своих разных формах проявления — это способ справиться с сильными эмоциями, травмами, тревогой, депрессией или чувством неконтролируемости своей жизни", — пояснила она.

Оно обычно характеризуется нездоровым отношением к еде и своему телу.

РПП обязательно должно лечиться компетентными специалистами. Иногда приходится прибегать к медикаментозному лечению, чтобы бороться с сопутствующими психическими расстройствами. А задача диетолога - составить здоровый план питания, чтобы вернуть нормальное пищевое поведение, пишет ИА RuNews24.ru.

 

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́нияРПП) — класс обусловленных генетическими, метаболическими и психологическими нарушениями поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет
Садоводство, цветоводство
Можно годами ждать хороший урожай вишни, а можно просто сделать правильную обрезку — эффект впечатляет Аудио 
Три простых упражнения, чтобы стать стройнее уже к выходным
Новости спорта
Три простых упражнения, чтобы стать стройнее уже к выходным Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Как выбрать кошку, которая идеально впишется в ваш образ жизни
Суровая зима? Эти советы спасут вашу уличную технику от холода
Ясный ум и здоровое сердце: этот напиток лучше любого кофе
Вкусная и простая закуска для ваших мужчин: рулеты из ветчины с нежным сыром
Знаки, парковка, светофоры — ПДД перевернули с ног на голову: как теперь ездить, чтобы не нарваться на штраф
FIS не считает международный старт Большунова официальным соревнованием
Эксперт предлагает традиционные методы посадки картофеля для дачников
Врач объяснил, сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы спустя полтора месяца
Мыши-трудяги против цикад: как природа помогает фермерам
Адвокат оценил шансы Игоря Николаева выиграть суды по авторским правам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.