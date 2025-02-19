Когда еда становится врагом: как расстройство пищевого поведения меняет жизнь

Расстройство пищевого поведения — это очень серьёзное психическое заболевание, которое выходит за рамки простого желания похудеть или набрать вес, считает психолог Майя Голубева.
"Расстройство пищевого поведения в своих разных формах проявления — это способ справиться с сильными эмоциями, травмами, тревогой, депрессией или чувством неконтролируемости своей жизни", — пояснила она.
Оно обычно характеризуется нездоровым отношением к еде и своему телу.
РПП обязательно должно лечиться компетентными специалистами. Иногда приходится прибегать к медикаментозному лечению, чтобы бороться с сопутствующими психическими расстройствами. А задача диетолога - составить здоровый план питания, чтобы вернуть нормальное пищевое поведение, пишет ИА RuNews24.ru.
Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс обусловленных генетическими, метаболическими и психологическими нарушениями поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.
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