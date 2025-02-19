Селфи с акулой на Карибах обернулось трагедией для туристки из Канады

На пляже Thompson Cove Beach британской заморской территории Теркс и Кайкос на Карибах произошла трагедия: акула напала на туристку из Канады, которая пыталась сделать с ней селфи.
Как сообщают издания People и New Zealand Hareld, инцидент произошёл, когда женщина находилась в воде недалеко от берега. Она пыталась привлечь внимание акулы, чтобы запечатлеть себя с морским хищником на камеру. В результате нападения хищница откусила женщине руки: одну до запястья, а другую — до середины предплечья.
Муж пострадавшей сразу же бросился в воду, чтобы отпугнуть акулу. Местные власти предполагают, что акула, напавшая на туристку, могла быть серой бычьей акулой длиной около 1,8 метра. Однако точный вид акулы ещё предстоит установить.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
Анти́льские острова́ (Антилы; также Карибы или Карибские острова) — острова в Карибском море и Мексиканском заливе, расположенные между Северной Америкой и Южной Америкой.
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