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Селфи с акулой на Карибах обернулось трагедией для туристки из Канады

0:55
Здоровье

На пляже Thompson Cove Beach британской заморской территории Теркс и Кайкос на Карибах произошла трагедия: акула напала на туристку из Канады, которая пыталась сделать с ней селфи.

Акула
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акула

Как сообщают издания People и New Zealand Hareld, инцидент произошёл, когда женщина находилась в воде недалеко от берега. Она пыталась привлечь внимание акулы, чтобы запечатлеть себя с морским хищником на камеру. В результате нападения хищница откусила женщине руки: одну до запястья, а другую — до середины предплечья.

Муж пострадавшей сразу же бросился в воду, чтобы отпугнуть акулу. Местные власти предполагают, что акула, напавшая на туристку, могла быть серой бычьей акулой длиной около 1,8 метра. Однако точный вид акулы ещё предстоит установить.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
 

Анти́льские острова́ (Антилы; также Карибы или Карибские острова) — острова в Карибском море и Мексиканском заливе, расположенные между Северной Америкой и Южной Америкой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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