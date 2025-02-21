Лодка в бушующем море: когда употребление алкоголя становится проблемой

Существуют определенные признаки, позволяющие отличить человека, страдающего алкоголизмом, от того, кто просто употребляет спиртные напитки. Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения и хирург Александр Умнов рассказал о различиях между клиническими алкоголиками и теми, кто иногда позволяет себе выпить.
По мнению Умнова, ключевую роль играет восприятие человека и его система ценностей. Многие люди могут не считать алкоголизмом ежедневное употребление небольших доз алкоголя для улучшения настроения и расслабления. Однако другие могут рассматривать такое поведение как проблему, пишет Газета.Ru.
Умнов объясняет это тем, что алкоголь вызывает кратковременное чувство удовольствия и расслабления благодаря выделению дофамина и других гормонов. Однако со временем организм привыкает к алкоголю, что приводит к необходимости увеличения его количества и перехода на более крепкие напитки.
"Я бы назвал такие посиделки с бокалом вина — "предалкоголизмом", лодкой в бушующем море", — добавил Умнов.
Врач подчеркивает, что если у человека есть сильная воля, он может отказаться от употребления алкоголя. Однако если воли недостаточно, то может развиться как психологическая, так и физическая зависимость от спиртного.
Физическая зависимость возникает, когда этанол и продукты его распада встраиваются в метаболизм клеток. В этом случае организм требует повторных доз алкоголя для нормального функционирования. Таким образом, вино, которое изначально использовалось для улучшения вкуса, превращается в необходимый элемент, без которого человек уже не может обойтись.
Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
Алкоголи́зм также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксикация, этили́зм, алкогольная токсикомания — хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?