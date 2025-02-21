Лодка в бушующем море: когда употребление алкоголя становится проблемой

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют определенные признаки, позволяющие отличить человека, страдающего алкоголизмом, от того, кто просто употребляет спиртные напитки. Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения и хирург Александр Умнов рассказал о различиях между клиническими алкоголиками и теми, кто иногда позволяет себе выпить.

Фото: commons.wikimedia.org by FXR (aka Soundz'FX), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бокалы, вино

По мнению Умнова, ключевую роль играет восприятие человека и его система ценностей. Многие люди могут не считать алкоголизмом ежедневное употребление небольших доз алкоголя для улучшения настроения и расслабления. Однако другие могут рассматривать такое поведение как проблему, пишет Газета.Ru.

Умнов объясняет это тем, что алкоголь вызывает кратковременное чувство удовольствия и расслабления благодаря выделению дофамина и других гормонов. Однако со временем организм привыкает к алкоголю, что приводит к необходимости увеличения его количества и перехода на более крепкие напитки.

"Я бы назвал такие посиделки с бокалом вина — "предалкоголизмом", лодкой в бушующем море", — добавил Умнов.

Врач подчеркивает, что если у человека есть сильная воля, он может отказаться от употребления алкоголя. Однако если воли недостаточно, то может развиться как психологическая, так и физическая зависимость от спиртного.

Физическая зависимость возникает, когда этанол и продукты его распада встраиваются в метаболизм клеток. В этом случае организм требует повторных доз алкоголя для нормального функционирования. Таким образом, вино, которое изначально использовалось для улучшения вкуса, превращается в необходимый элемент, без которого человек уже не может обойтись.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.





Алкоголи́зм также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксикация, этили́зм, алкогольная токсикомания — хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него.

