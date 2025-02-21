Кофе может ухудшить самочувствие, но не у всех — проверьте, находитесь ли вы в группе риска

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как аритмия или нестабильная стенокардия, рекомендуется ограничить или полностью исключить кофеин из рациона. Кофеин способен увеличивать частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что может быть опасно для таких пациентов.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

По словам врача-кардиолога Флагманского медицинского центра "Будь Здоров" и автора телеграм-канала "Популярная кардиология" Иосифа Шубитидзе, безопасным считается потребление от 300 до 500 миллиграммов кофеина в день. Однако даже это количество может быть вредным в некоторых случаях, предупредил врач.

Он объяснил, что людям с высоким кровяным давлением следует быть особенно осторожными с кофеином, так как он может вызвать кратковременное повышение давления. В таких ситуациях важно проконсультироваться с врачом. Кроме того, кофеин может усилить симптомы гастрита, язвы или рефлюкса, так как он стимулирует выработку соляной кислоты в желудке.

Во время беременности рекомендуется значительно сократить потребление кофеина, поскольку он может негативно повлиять на развитие плода. Обычно врачи советуют не превышать 200 миллиграммов кофеина в день, что эквивалентно примерно одной чашке кофе, пишет Газета. Ru.

Если у человека есть проблемы со сном или бессонница, употребление кофеина, особенно во второй половине дня, может ухудшить состояние. Люди с тревожными расстройствами или другими психическими заболеваниями также могут испытывать ухудшение при приёме кофеина, поэтому им рекомендуется отказаться от кофе и напитков, содержащих кофеин, заключил кардиолог.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

