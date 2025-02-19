В чём разница между рыбьим и рыбным жиром? Ошибки, которые могут стоить здоровья

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того, чтобы сохранить красоту и здоровье, женщинам необходимо придерживаться здорового образа жизни, заниматься физической активностью и снабжать организм полезными веществами. Однако важно отметить, что полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 играют ключевую роль в этом процессе. Тем не менее, многие женщины сталкиваются с трудностями в их рационе. Доктор Александр Мясников подробно объяснил эту тему.

Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian Омега-3

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач поделился опытом своего путешествия на Камчатку и рассказал о различиях между рыбьим и рыбным жиром. Оказалось, что оба продукта содержат омегу-3, но есть важные различия. Рыбий жир получают из печени рыбы, тогда как рыбный жир извлекается из её мышц и голов. Кроме омега-3, рыбий жир богат витаминами А, Е и D.

Особенно важен тот жир, который не содержит избытка витамина А, так как он способствует повышению фертильности и нормальному развитию плода во время беременности, а также снижает риск выкидыша.

"Беременным женщинам нужно избегать излишков витамина А, потому что он может привести к патологии развития плода. Когда вы берете витамин для беременной, тут очень важно отличать рыбный жир от рыбьего", — отметил Мясников.

Специалист также рекомендует будущим мамам употреблять морскую рыбу не чаще двух раз в неделю.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

