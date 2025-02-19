Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последний шанс: ВСУ перебросили под Константиновку элитный батальон "Птицы Мадьяра"
Почему собака не слушается хозяина и что с этим делать? Вам помогут советы кинологов
Запасы газа во Франции упали ниже 25%
Мы будем держаться, Глушково — наше Бородино: как живут и во что верят жители прифронтового посёлка Курской области
Стамбульский аэропорт отменяет рейсы из-за снега: подробности
Как ускорить рост рассады? Огородники используют этот секретный приём
Эти ошибки водителей облегчают задачу угонщикам — не повторяйте их
8-летний сын Собчак пытается выкроить время в плотном графике на встречу с отцом Виторганом
После съёмок в Склифосовском Мария Куликова начала давать советы настоящим врачам

В чём разница между рыбьим и рыбным жиром? Ошибки, которые могут стоить здоровья

1:33
Здоровье

Для того, чтобы сохранить красоту и здоровье, женщинам необходимо придерживаться здорового образа жизни, заниматься физической активностью и снабжать организм полезными веществами. Однако важно отметить, что полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 играют ключевую роль в этом процессе. Тем не менее, многие женщины сталкиваются с трудностями в их рационе. Доктор Александр Мясников подробно объяснил эту тему.

Омега-3
Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian
Омега-3

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач поделился опытом своего путешествия на Камчатку и рассказал о различиях между рыбьим и рыбным жиром. Оказалось, что оба продукта содержат омегу-3, но есть важные различия. Рыбий жир получают из печени рыбы, тогда как рыбный жир извлекается из её мышц и голов. Кроме омега-3, рыбий жир богат витаминами А, Е и D.

Особенно важен тот жир, который не содержит избытка витамина А, так как он способствует повышению фертильности и нормальному развитию плода во время беременности, а также снижает риск выкидыша.

"Беременным женщинам нужно избегать излишков витамина А, потому что он может привести к патологии развития плода. Когда вы берете витамин для беременной, тут очень важно отличать рыбный жир от рыбьего", — отметил Мясников.

Специалист также рекомендует будущим мамам употреблять морскую рыбу не чаще двух раз в неделю.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Обсудить
Сейчас читают
Крупнейший завод Эстонии остановился после выхода из энергосистемы БРЭЛЛ
Экономика и бизнес
Крупнейший завод Эстонии остановился после выхода из энергосистемы БРЭЛЛ Аудио 
Сорняки сдаются без боя: дачный лайфхак для тех, кто любит отдыхать, а не полоть
Садоводство, цветоводство
Сорняки сдаются без боя: дачный лайфхак для тех, кто любит отдыхать, а не полоть Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Когда-то и Леонардо да Винчи могли выдать Шнобелевскую премию Сергей Лебедев Сводка с фронта: посёлок Улаклы освобождён, Трамп жёстко наехал на Зеленского Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Последние материалы
Всегда не могла заснуть и не понимала почему, пока не узнала об этих продуктах
Апельсины больше не нужны — где ещё много витамина С
Хит фитнеса, который отнимает здоровье: названы минусы приседаний со штангой
Дачники не зря ищут кротовые норы! Эта земля пригодится каждому
Не ешьте капусту, если вы делаете это: опасные последствия
Сводка с фронта: посёлок Улаклы освобождён, Трамп жёстко наехал на Зеленского
Арина Шарапова раскрыла, чего страшно боялись советские телеведущие
Ошибка, которая приводит к морщинам: куда нельзя наносить тональный крем
Этих растений боятся комары! Вот что нужно посадить на участке
Поставил эти шины — теперь не боюсь проколов и внезапных разрывов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.