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Не ешьте капусту, если вы делаете это: опасные последствия

Здоровье

Капуста содержит клетчатку, антиоксиданты и важные минералы, но она подходит не всем.
Токсиколог Михаил Кутушов в интервью "Доктору Питер" сообщил, что капусту нельзя есть всем без исключения. Даже для относительно здоровых людей предел составляет 300 г в день, а для пожилых — всего около 100 г.

Капуста
Фото: Own work by Yosri
Капуста

Существуют и другие ограничения. Например, при заболеваниях щитовидной железы капусту следует употреблять с осторожностью, так как некоторые вещества могут негативно влиять на этот важный орган.

Людям с гастритом и язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки лучше отказаться от капусты, так как она может раздражать поврежденную слизистую. Также овощ сложно усваивается у людей, страдающих воспалительными заболеваниями поджелудочной железы.

 

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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