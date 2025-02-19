Не ешьте капусту, если вы делаете это: опасные последствия

Капуста содержит клетчатку, антиоксиданты и важные минералы, но она подходит не всем.

Токсиколог Михаил Кутушов в интервью "Доктору Питер" сообщил, что капусту нельзя есть всем без исключения. Даже для относительно здоровых людей предел составляет 300 г в день, а для пожилых — всего около 100 г.

Фото: Own work by Yosri Капуста

Существуют и другие ограничения. Например, при заболеваниях щитовидной железы капусту следует употреблять с осторожностью, так как некоторые вещества могут негативно влиять на этот важный орган.

Людям с гастритом и язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки лучше отказаться от капусты, так как она может раздражать поврежденную слизистую. Также овощ сложно усваивается у людей, страдающих воспалительными заболеваниями поджелудочной железы.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.



