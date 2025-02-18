Гастрономическое путешествие или билет в аптеку? Как азиатские супы влияют на организм

В России азиатские супы становятся все более популярными. Их отличает яркий и необычный вкус, однако многие не задумываются о пользе или вреде таких блюд. Как они на самом деле влияют на организм?

Фото: Freepik by jcomp Том-ям

В интервью радио Sputnik диетолог Анна Белоусова отметила, что свойства различных супов могут существенно различаться. Например, фо бо с говядиной не рекомендуется людям с гастритом или язвами: это больше деликатес, который лучше пробовать один раз, особенно тем, кто не привык к азиатской кухне. Стоит выбирать рецепты, адаптированные под европейские предпочтения, с менее насыщенными специями.

Другой популярный выбор — мисо-суп с водорослями и тофу, который диетолог назвала "лёгким" и предназначенным для "разогрева" пищеварения. Однако это скорее закуска, чем полноценный приём пищи.

Рис занимает центральное место в азиатской кулинарии, но супы на его основе могут быть слишком крахмалистыми, поэтому их следует употреблять в небольших количествах и нечасто.

"Также как, например, как шурпа, харчо — все, что с рисом, уходит на эту полочку, то есть можно, но редко", — отметила эксперт.

А классический том ям можно считать полезным, так как морепродукты в этом блюде обеспечивают организм йодом и полиненасыщенными жирными кислотами. Однако людям с повышенным уровнем холестерина стоит найти облегченный вариант том яма, поскольку морепродукты, такие как кальмары, содержат много холестерина, сравнимого с мясом.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

