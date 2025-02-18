Как защитить себя от зимних болезней? Питание, которое спасёт ваш иммунитет

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зима — это время года, когда наш организм нуждается в особом внимании и заботе. Холод, короткие дни и нехватка солнечного света могут существенно повлиять на наше самочувствие и уровень энергии. Чтобы противостоять вялости и поддерживать иммунитет, необходимо адаптировать свой рацион.

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Повышение энергетики

Зимой организм испытывает нехватку света и тепла, что приводит к замедлению обменных процессов и снижению серотонина. Чтобы бороться с вялостью, нужно увеличить калорийность пищи. Акцентируйте внимание на белках: включите в рацион рыбу, мясо, птицу и растительные белки, такие как горох, чечевицу и фасоль. Молочные продукты, а также овощи (капусту, тыкву, морковь) и злаки (каши и хлеб) тоже важны для поддержания энергии.

Витаминный заряд

В зимнем питании особенно важен витамин C, который содержится в цитрусовых. Пейте свежевыжатые соки, разбавленные водой, и не забывайте о квашеной капусте. Витамин A находится в моркови, а витамин D — в яйцах и молочных продуктах. Также включайте в рацион ягоды и сухофрукты, такие как инжир и курага, для получения антиоксидантов и минералов.

Разнообразное питание

Старайтесь разнообразить рацион: на завтрак готовьте каши, на обед — блюда из различных видов мяса и рыбы. Употребляйте больше овощей, особенно тех, которые обычно забывают, таких как редис и пастернак. Помните, что небольшое увеличение веса зимой может быть полезным для поддержания энергии и тепла.

Температурный режим

Зимой важно включать в рацион горячие блюда. Избегайте сухомятки и обязательно готовьте супы и соусы для поддержания оптимальной температуры тела. Например, гороховый суп с копченостями — отличное решение для насыщенного и согревающего обеда.

Водный баланс

Зимой важно не только правильно питаться, но и следить за потреблением жидкости. Суточная норма должна составлять не менее 1,5 литров воды. Предпочитайте горячие напитки — черный, зеленый и травяные чаи. Для повышения полезности добавляйте специи, такие как корица или кардамон. Настой шиповника и домашние компоты также будут полезны. Разрешается иногда наслаждаться глинтвейном или согревающими коктейлями.

Следуйте нашим рекомендациям, чтобы составить правильный зимний рацион и сохранить хорошее самочувствие, несмотря на капризы погоды

Уточнения

Водный баланс — соотношение за какой-либо промежуток времени (год, месяц, декаду и т. д.) прихода, расхода и аккумуляции (изменение запаса) воды для речного бассейна или участка территории, для озера, болота или другого исследуемого объекта.

