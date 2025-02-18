Без глютена и проблем с ЖКТ: рецепт хлеба, который принесет пользу

Можно ли есть хлеб и оставаться здоровым? Многие исключают его из рациона, считая виновником набора веса и проблем с пищеварением. Однако 90-летний пекарь из Сардинии Джованни Риччи, опровергает этот миф.
Джованни печет хлеб, который становится частью рациона местных долгожителей. Его особенность — мука из нута и закваска на инжире. Такой хлеб ферментируется 48 часов, что делает его не только вкусным, но и полезным.
Безглютеновый хлеб на закваске не только безопасен, но и полезен для микробиома.
Если нет времени на ферментацию, можно заменить нутовую муку на гречневую или миндальную и добавить псиллиум — он сделает хлеб воздушным.
Хлеб не враг здорового питания, если он приготовлен правильно. Всего три простых ингредиента — мука, вода и закваска — могут превратить его в полезный продукт.
Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура.
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