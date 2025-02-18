Без глютена и проблем с ЖКТ: рецепт хлеба, который принесет пользу

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли есть хлеб и оставаться здоровым? Многие исключают его из рациона, считая виновником набора веса и проблем с пищеварением. Однако 90-летний пекарь из Сардинии Джованни Риччи, опровергает этот миф.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хлеб

Итальянский секрет долголетия

Джованни печет хлеб, который становится частью рациона местных долгожителей. Его особенность — мука из нута и закваска на инжире. Такой хлеб ферментируется 48 часов, что делает его не только вкусным, но и полезным.

Безглютеновый хлеб на закваске не только безопасен, но и полезен для микробиома.

В чем польза нутового хлеба

Ферментация 48 часов снижает фитиновую кислоту на 60%, увеличивая усвоение цинка и железа (исследование Nutrients, 2022).

Резистентный крахмал в нутовой муке питает полезные бактерии кишечника.

Семена льна и чиа добавляют омега-3 и придают текстуру.

Натуральная закваска облегчает пищеварение.

Как приготовить полезный хлеб

Основные ингредиенты:

Мука из нута — 200 г (источник клетчатки и белка)

Закваска — вода, нутовая мука, инжир

Семена льна и чиа — для омега-3 и текстуры

Если нет времени на ферментацию, можно заменить нутовую муку на гречневую или миндальную и добавить псиллиум — он сделает хлеб воздушным.

Хлеб не враг здорового питания, если он приготовлен правильно. Всего три простых ингредиента — мука, вода и закваска — могут превратить его в полезный продукт.

Уточнения

Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура.

