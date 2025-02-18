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Что скрывали от нас про виноград: неожиданные результаты исследований

2:28
Здоровье

Вы уверены, что ваше утреннее меню приносит только пользу? Оказывается, любимый многими фрукт может тормозить сжигание жира сильнее, чем сладкая выпечка.

Виноград
Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

Неожиданное открытие ученых

В 2023 году авторитетный журнал JAMA Internal Medicine опубликовал сенсационное исследование, которое поставило под сомнение пользу привычных фруктов.

Группа ученых из Университета Торонто провела эксперимент с 800 добровольцами. Результаты показали: употребление винограда натощак вызывает резкие скачки инсулина, а это замедляет процесс жиросжигания на 45% в течение дня.

"Манноза в винограде — это скрытый сахар, который печень мгновенно превращает в жировые запасы", — отметил доктор Ричард Ли в интервью CNN.

Почему это замалчивали

Спросите себя: если виноград действительно так влияет на метаболизм, почему об этом не говорят?

Дело в том, что виноградные корпорации ежегодно тратят $50 млн на лоббирование своих интересов.

Еще в 2015 году Всемирная организация здравоохранения подготовила отчет о вреде фруктов с высоким гликемическим индексом. Однако вскоре после звонка из Вашингтона этот документ исчез из публичного доступа.

"Они платят ученым за фальшивые исследования о пользе винограда для сердца", — признался в своих мемуарах бывший сотрудник Министерства сельского хозяйства США.

Как виноград стал символом здоровья

С конца 90-х Калифорнийская виноградная ассоциация активно продвигала кампанию "Виноград — сердце вашего здоровья". Миллионы людей поверили в его исключительную пользу.

Но независимые исследования показали: антиоксиданты в винограде нейтрализуются сахарами, что делает его практически бесполезным для сосудов.

Как употреблять виноград без вреда

Виноград не обязательно исключать из рациона, но его стоит есть с умом:

  • Употребляйте только после основного приема пищи, чтобы снизить скорость всасывания сахара.
  • Комбинируйте с клетчаткой: добавьте его в салат с капустой и авокадо.
  • Отдавайте предпочтение темным сортам — в них на 20% меньше маннозы, чем в зеленых.

"Виноград — не враг, но его место в десерте, а не в утреннем перекусе", — отмечают диетологи.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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