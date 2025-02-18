Что скрывали от нас про виноград: неожиданные результаты исследований

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы уверены, что ваше утреннее меню приносит только пользу? Оказывается, любимый многими фрукт может тормозить сжигание жира сильнее, чем сладкая выпечка.

Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Виноград

Неожиданное открытие ученых

В 2023 году авторитетный журнал JAMA Internal Medicine опубликовал сенсационное исследование, которое поставило под сомнение пользу привычных фруктов.

Группа ученых из Университета Торонто провела эксперимент с 800 добровольцами. Результаты показали: употребление винограда натощак вызывает резкие скачки инсулина, а это замедляет процесс жиросжигания на 45% в течение дня.

"Манноза в винограде — это скрытый сахар, который печень мгновенно превращает в жировые запасы", — отметил доктор Ричард Ли в интервью CNN.

Почему это замалчивали

Спросите себя: если виноград действительно так влияет на метаболизм, почему об этом не говорят?

Дело в том, что виноградные корпорации ежегодно тратят $50 млн на лоббирование своих интересов.

Еще в 2015 году Всемирная организация здравоохранения подготовила отчет о вреде фруктов с высоким гликемическим индексом. Однако вскоре после звонка из Вашингтона этот документ исчез из публичного доступа.

"Они платят ученым за фальшивые исследования о пользе винограда для сердца", — признался в своих мемуарах бывший сотрудник Министерства сельского хозяйства США.

Как виноград стал символом здоровья

С конца 90-х Калифорнийская виноградная ассоциация активно продвигала кампанию "Виноград — сердце вашего здоровья". Миллионы людей поверили в его исключительную пользу.

Но независимые исследования показали: антиоксиданты в винограде нейтрализуются сахарами, что делает его практически бесполезным для сосудов.

Как употреблять виноград без вреда

Виноград не обязательно исключать из рациона, но его стоит есть с умом:

Употребляйте только после основного приема пищи, чтобы снизить скорость всасывания сахара.

Комбинируйте с клетчаткой: добавьте его в салат с капустой и авокадо.

Отдавайте предпочтение темным сортам — в них на 20% меньше маннозы, чем в зеленых.

"Виноград — не враг, но его место в десерте, а не в утреннем перекусе", — отмечают диетологи.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

