Вы уверены, что ваше утреннее меню приносит только пользу? Оказывается, любимый многими фрукт может тормозить сжигание жира сильнее, чем сладкая выпечка.
В 2023 году авторитетный журнал JAMA Internal Medicine опубликовал сенсационное исследование, которое поставило под сомнение пользу привычных фруктов.
Группа ученых из Университета Торонто провела эксперимент с 800 добровольцами. Результаты показали: употребление винограда натощак вызывает резкие скачки инсулина, а это замедляет процесс жиросжигания на 45% в течение дня.
"Манноза в винограде — это скрытый сахар, который печень мгновенно превращает в жировые запасы", — отметил доктор Ричард Ли в интервью CNN.
Спросите себя: если виноград действительно так влияет на метаболизм, почему об этом не говорят?
Дело в том, что виноградные корпорации ежегодно тратят $50 млн на лоббирование своих интересов.
Еще в 2015 году Всемирная организация здравоохранения подготовила отчет о вреде фруктов с высоким гликемическим индексом. Однако вскоре после звонка из Вашингтона этот документ исчез из публичного доступа.
"Они платят ученым за фальшивые исследования о пользе винограда для сердца", — признался в своих мемуарах бывший сотрудник Министерства сельского хозяйства США.
С конца 90-х Калифорнийская виноградная ассоциация активно продвигала кампанию "Виноград — сердце вашего здоровья". Миллионы людей поверили в его исключительную пользу.
Но независимые исследования показали: антиоксиданты в винограде нейтрализуются сахарами, что делает его практически бесполезным для сосудов.
Виноград не обязательно исключать из рациона, но его стоит есть с умом:
"Виноград — не враг, но его место в десерте, а не в утреннем перекусе", — отмечают диетологи.
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.
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