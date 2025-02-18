Ищите причину плохого сна в настоящем? Попробуйте заглянуть в детство

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Китая выяснили, что люди, пережившие в детстве жестокое обращение, чаще сталкиваются с проблемами сна.

Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кровать, застеленная белым постельным бельем

Исследователи считают, что это скорее всего это связано с проблемами в регуляции эмоций. Их исследование опубликовано в журнале Development and Psychopathology.

Авторы во главе с Сиханом Лю исследовали, как разные формы жестокого обращения смогли повлиять на возникновение проблем со сном во взрослом возрасте.

В исследовании приняли участие почти 2 тысячи человек в возрасте от 16 до 22 лет. 18% из них в детстве пережили сексуальное насилие, 7% — физическое, а 15% — эмоциональное. В итоге выяснилось, что все виды жестокого обращения были связаны с появлением проблем со сном, причём наибольшая связь приходится на эмоциональное насилие.

По мнению учёных, данные выводы лишь возможны, но не исключают и других объяснений наблюдаемых взаимосвязей.

Уточнения

Психологическое насилие также эмоциональное или моральное насилие — форма насилия, которая может приводить к психологической травме, в том числе тревожности, депрессии, посттравматическому стрессовому расстройству а косвенно пострадавших к вторичному травматическому стрессу и вследствие к вторичному травматическому стрессовому расстройству.

