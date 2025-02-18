Учёные из Китая выяснили, что люди, пережившие в детстве жестокое обращение, чаще сталкиваются с проблемами сна.
Исследователи считают, что это скорее всего это связано с проблемами в регуляции эмоций. Их исследование опубликовано в журнале Development and Psychopathology.
Авторы во главе с Сиханом Лю исследовали, как разные формы жестокого обращения смогли повлиять на возникновение проблем со сном во взрослом возрасте.
В исследовании приняли участие почти 2 тысячи человек в возрасте от 16 до 22 лет. 18% из них в детстве пережили сексуальное насилие, 7% — физическое, а 15% — эмоциональное. В итоге выяснилось, что все виды жестокого обращения были связаны с появлением проблем со сном, причём наибольшая связь приходится на эмоциональное насилие.
По мнению учёных, данные выводы лишь возможны, но не исключают и других объяснений наблюдаемых взаимосвязей.
Психологическое насилие также эмоциональное или моральное насилие — форма насилия, которая может приводить к психологической травме, в том числе тревожности, депрессии, посттравматическому стрессовому расстройству а косвенно пострадавших к вторичному травматическому стрессу и вследствие к вторичному травматическому стрессовому расстройству.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.