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Ем это масло и не боюсь за своё здоровье: сливочное оставила в прошлом

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Здоровье

Нутрициолог Наталья Фарисеева заявила, что есть полезное топлёное масло гхи.

Сливочное масло
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сливочное масло

Она заявила, что оно является здоровой заменой привычному сливочному маслу, потому что в нём есть омега-3, а также витамины А и Е. Ещё у него есть противовоспалительный эффект, более того оно может помочь в похудении.

В топлёном масле гхи нет лактозы, белка и казеина, поэтому его могут включить в свой рацион люди с непереносимостью лактозы. Нутрициолог добавила, что в сутки можно употреблять от 2 до 6 чайных ложек, передаёт NEWS.ru.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 72,5—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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