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Небулайзер и паровые ингаляции: как избежать ошибок

1:44
Здоровье

Ингаляции помогают справляться с заболеваниями дыхательных путей, позволяя лекарственным веществам проникать глубоко в бронхи и лёгкие. Однако неправильное использование прибора может не только снизить эффективность лечения, но и причинить вред.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Что нужно знать перед проведением ингаляции?

Перед началом лечения важно проконсультироваться с врачом и внимательно изучить инструкцию к ингалятору.

Ингаляции противопоказаны, если:

  • температура тела выше 37,5°C,
  • есть сердечно-сосудистые заболевания или дыхательная недостаточность,
  • наблюдается склонность к носовым кровотечениям.

Способ проведения процедуры зависит от диагноза:

  • при заболеваниях носа и пазух ингаляции проводят через нос,
  • при воспалении горла, бронхов и лёгких — через рот.

Основные правила использования ингалятора

  1. Разбавлять лекарственные средства для небулайзера можно только физиологическим раствором, а не обычной водой. Это важно для стерильности и безопасности процедуры.
  2. Оптимальное время для ингаляции — через 1,5 часа после еды. После процедуры стоит подождать не менее часа, прежде чем пить, есть или разговаривать.
  3. Во время ингаляции рекомендуется делать небольшую задержку дыхания (1-2 секунды) перед выдохом, чтобы препарат лучше подействовал.
  4. В течение 3-4 часов после процедуры избегайте выхода на улицу и воздействия холодного воздуха, чтобы не снизить эффективность лечения.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать ингаляции более результативными и безопасными.

Уточнения

Небула́йзер (от лат. nebula - туман, облако) — устройство для проведения ингаляции, использующее сверхмалое дисперсное распыление лекарственного вещества.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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