Небулайзер и паровые ингаляции: как избежать ошибок

Ингаляции помогают справляться с заболеваниями дыхательных путей, позволяя лекарственным веществам проникать глубоко в бронхи и лёгкие. Однако неправильное использование прибора может не только снизить эффективность лечения, но и причинить вред.
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врач
Что нужно знать перед проведением ингаляции?
Перед началом лечения важно проконсультироваться с врачом и внимательно изучить инструкцию к ингалятору.
Ингаляции противопоказаны, если:
температура тела выше 37,5°C,
есть сердечно-сосудистые заболевания или дыхательная недостаточность,
наблюдается склонность к носовым кровотечениям.
Способ проведения процедуры зависит от диагноза:
при заболеваниях носа и пазух ингаляции проводят через нос,
при воспалении горла, бронхов и лёгких — через рот.
Основные правила использования ингалятора
Разбавлять лекарственные средства для небулайзера можно только физиологическим раствором, а не обычной водой. Это важно для стерильности и безопасности процедуры.
Оптимальное время для ингаляции — через 1,5 часа после еды. После процедуры стоит подождать не менее часа, прежде чем пить, есть или разговаривать.
Во время ингаляции рекомендуется делать небольшую задержку дыхания (1-2 секунды) перед выдохом, чтобы препарат лучше подействовал.
В течение 3-4 часов после процедуры избегайте выхода на улицу и воздействия холодного воздуха, чтобы не снизить эффективность лечения.
Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать ингаляции более результативными и безопасными.
Уточнения
Небула́йзер (от лат. nebula - туман, облако) — устройство для проведения ингаляции, использующее сверхмалое дисперсное распыление лекарственного вещества.