Небулайзер и паровые ингаляции: как избежать ошибок

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ингаляции помогают справляться с заболеваниями дыхательных путей, позволяя лекарственным веществам проникать глубоко в бронхи и лёгкие. Однако неправильное использование прибора может не только снизить эффективность лечения, но и причинить вред.

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Что нужно знать перед проведением ингаляции?

Перед началом лечения важно проконсультироваться с врачом и внимательно изучить инструкцию к ингалятору.

Ингаляции противопоказаны, если:

температура тела выше 37,5°C,

есть сердечно-сосудистые заболевания или дыхательная недостаточность,

наблюдается склонность к носовым кровотечениям.

Способ проведения процедуры зависит от диагноза:

при заболеваниях носа и пазух ингаляции проводят через нос,

при воспалении горла, бронхов и лёгких — через рот.

Основные правила использования ингалятора

Разбавлять лекарственные средства для небулайзера можно только физиологическим раствором, а не обычной водой. Это важно для стерильности и безопасности процедуры. Оптимальное время для ингаляции — через 1,5 часа после еды. После процедуры стоит подождать не менее часа, прежде чем пить, есть или разговаривать. Во время ингаляции рекомендуется делать небольшую задержку дыхания (1-2 секунды) перед выдохом, чтобы препарат лучше подействовал. В течение 3-4 часов после процедуры избегайте выхода на улицу и воздействия холодного воздуха, чтобы не снизить эффективность лечения.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать ингаляции более результативными и безопасными.

Уточнения

Небула́йзер (от лат. nebula - туман, облако) — устройство для проведения ингаляции, использующее сверхмалое дисперсное распыление лекарственного вещества.

