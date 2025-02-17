Используете щётку полгода? Вред для зубов может быть необратим

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1:14
Здоровье

Длительное использование одной зубной щётки — распространённая ошибка, которая может привести к проблемам с зубами и дёснами. Многие не задумываются о необходимости её регулярной замены, а между тем это играет важную роль в профилактике стоматологических заболеваний.

Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toothbrush_x3_20050716_002.jpg by Jonas Bergsten
Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями

Когда пора менять зубную щётку?

Запомните основное правило: замену зубной щётки необходимо проводить раз в 3-4 месяца.

Даже если щётка внешне выглядит неплохо, её щетинки со временем теряют упругость, а на поверхности скапливаются бактерии, которые могут спровоцировать воспалительные процессы.

Когда менять щётку раньше срока?

В некоторых случаях инструмент для чистки зубов нужно заменить раньше четырёх месяцев:

  • если щетинки стали растрёпанными и потеряли форму,
  • после перенесённого ОРВИ, гриппа или других инфекционных заболеваний,
  • если щётка стала неприятно пахнуть, даже после тщательной промывки,
  • если на ней появились видимые отложения или изменения цвета.

Своевременная замена зубной щётки снижает риск распространения вредных бактерий и помогает поддерживать здоровье полости рта.

Уточнения

Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен. Как правило, применяется с использованием зубной пасты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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