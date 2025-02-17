Используете щётку полгода? Вред для зубов может быть необратим

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Длительное использование одной зубной щётки — распространённая ошибка, которая может привести к проблемам с зубами и дёснами. Многие не задумываются о необходимости её регулярной замены, а между тем это играет важную роль в профилактике стоматологических заболеваний.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toothbrush_x3_20050716_002.jpg by Jonas Bergsten Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями

Когда пора менять зубную щётку?

Запомните основное правило: замену зубной щётки необходимо проводить раз в 3-4 месяца.

Даже если щётка внешне выглядит неплохо, её щетинки со временем теряют упругость, а на поверхности скапливаются бактерии, которые могут спровоцировать воспалительные процессы.

Когда менять щётку раньше срока?

В некоторых случаях инструмент для чистки зубов нужно заменить раньше четырёх месяцев:

если щетинки стали растрёпанными и потеряли форму,

после перенесённого ОРВИ, гриппа или других инфекционных заболеваний,

если щётка стала неприятно пахнуть, даже после тщательной промывки,

если на ней появились видимые отложения или изменения цвета.

Своевременная замена зубной щётки снижает риск распространения вредных бактерий и помогает поддерживать здоровье полости рта.

Уточнения

Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен. Как правило, применяется с использованием зубной пасты.

