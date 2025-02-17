Длительное использование одной зубной щётки — распространённая ошибка, которая может привести к проблемам с зубами и дёснами. Многие не задумываются о необходимости её регулярной замены, а между тем это играет важную роль в профилактике стоматологических заболеваний.
Запомните основное правило: замену зубной щётки необходимо проводить раз в 3-4 месяца.
Даже если щётка внешне выглядит неплохо, её щетинки со временем теряют упругость, а на поверхности скапливаются бактерии, которые могут спровоцировать воспалительные процессы.
В некоторых случаях инструмент для чистки зубов нужно заменить раньше четырёх месяцев:
Своевременная замена зубной щётки снижает риск распространения вредных бактерий и помогает поддерживать здоровье полости рта.
Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен. Как правило, применяется с использованием зубной пасты.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.