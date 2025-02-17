Прожить на 10-летия дольше помогут эти 10 продуктов: просто добавьте их в рацион

Хроническое воспаление в организме может привести к инфаркту, инсульту, диабету и другим опасным заболеваниям. Диетолог Сьюзан Блок назвала продукты для снижения уровня воспаления.
"Нужно разнообразное питание, чтобы уменьшить воспаление. Вот почему ни одна конкретная пища не делает вашу диету противовоспалительной. Это сумма того, что вы едите каждый день", — цитирует врача "Чемпионат".
Она советует добавить в меню эти продукты: напитки: воду, травяной и зелёный чай и кофе; цитрусовые; крестоцветные овощи; чернику, ежевику, сливы и виноград; тыкву, сладкий перец, помидоры, морковь, капусту, шпинат, мангольд, рукколу; орехи и семена; лук; бобы, чечевицу, макароны из чечевицы и сою; имбирь, чеснок, куркуму, кардамон, чёрный перец, корицу и розмарин; пшеницу, овёс, рожь, гречку, просо, киноа и коричневый рис.
Что убрать из меню: жареные продукты (чипсы, пончики, картофель фри) обработанное мясо рафинированные углеводы (белый хлеб, рис, выпечка) маргарин сладкие газировки и фруктовые напитки, пишет "СЭ".
Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).
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