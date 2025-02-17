Прожить на 10-летия дольше помогут эти 10 продуктов: просто добавьте их в рацион

Хроническое воспаление в организме может привести к инфаркту, инсульту, диабету и другим опасным заболеваниям. Диетолог Сьюзан Блок назвала продукты для снижения уровня воспаления.

Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

"Нужно разнообразное питание, чтобы уменьшить воспаление. Вот почему ни одна конкретная пища не делает вашу диету противовоспалительной. Это сумма того, что вы едите каждый день", — цитирует врача "Чемпионат".

Она советует добавить в меню эти продукты: напитки: воду, травяной и зелёный чай и кофе; цитрусовые; крестоцветные овощи; чернику, ежевику, сливы и виноград; тыкву, сладкий перец, помидоры, морковь, капусту, шпинат, мангольд, рукколу; орехи и семена; лук; бобы, чечевицу, макароны из чечевицы и сою; имбирь, чеснок, куркуму, кардамон, чёрный перец, корицу и розмарин; пшеницу, овёс, рожь, гречку, просо, киноа и коричневый рис.

Что убрать из меню: жареные продукты (чипсы, пончики, картофель фри) обработанное мясо рафинированные углеводы (белый хлеб, рис, выпечка) маргарин сладкие газировки и фруктовые напитки, пишет "СЭ".

Уточнения

Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).



