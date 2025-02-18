Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена вопроса: как определить оптимальную стоимость аренды квартиры
Трамп хочет добиться успеха. Что стоит за переговорами США и России?
Саудовская Аравия начала подготовку к встрече президента Путина и Трампа
Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга
Почему собаки приносят с прогулки палки? Простое объяснение привычки
Рост спроса на туры и укрепление рубля: как это влияет на путешествия
Оценены перспективы возвращения IKEA в торговые ряды РФ
Сочное куриное филе на раз-два! Советы по приготовлению
Ошибка в обеденное время, из-за которой вы не худеете

Не рискуйте своим здоровьем: опасные стороны сахарозаменителей

Здоровье

Сахарозаменители не всегда оказываются безопаснее сахара, и порой нет смысла заменять одно "зло" на другое.

сахар
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сахар

Диетолог Екатерина Ширшова предупредила, что добавки, заменяющие сахар, могут нарушать функционирование сосудов и увеличивать риск инсульта. Хотя долгое время они считались безопасными, последние исследования ставят это под сомнение.

Учёные установили, что у людей, употребляющих искусственные подсластители, такие как аспартам и ацесульфам-К, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний была на 9% выше.

Специалист добавила, что одной из самых тревожных находок последнего времени стало обнаружение связи между сахарозаменителями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Аспартам и ацесульфам-К способны вызывать воспалительные процессы в сосудах, что увеличивает риск образования тромбов.

Кроме того, сахарозаменители негативно влияют не только на сосуды, но и на микробиом кишечника, что характерно для сукралозы. Это, в свою очередь, негативно сказывается на иммунной системе, метаболизме и контроле сахара в крови. Как и обычный сахар, заменители могут провоцировать инсулинорезистентность и диабет, так как мозг не получает ожидаемую глюкозу, сообщает Lenta.ru.

Ксилит и сорбит в небольших количествах не причиняют вреда обмену веществ, однако предпочтение следует отдавать натуральным подсластителям, таким как стевия или эритрит.

Уточнения

Тромб (др.-греч. θρόμβος — ком, сгусток) — прижизненный свёрток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Еда и рецепты
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена? Аудио 
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались
Садоводство, цветоводство
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались Аудио 
Словакия устанавливает новый рекорд: максимальные закупки российского газа в декабре 2024 года
Экономика и бизнес
Словакия устанавливает новый рекорд: максимальные закупки российского газа в декабре 2024 года Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Последние материалы
Если бы мой друг знал этот лайфхак, он бы не остался без машины зимой
Гид по выбору настоящего сливочного масла: вот на что нужно обратить внимание
Три простых упражнения, чтобы стать стройнее уже к выходным
Не рискуйте своим здоровьем: опасные стороны сахарозаменителей
Поставки российского газа по Турецкому потоку в Европу обновили исторический рекорд
Мода против вас: какие аксессуары разрушают ваш стиль
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили стать друзьями: их сблизила трагедия
Как яркие цвета Пунды превращают Кюрасао в Карибский рай
Ваша кошка храпит? Узнайте, есть ли повод для беспокойства
Гости попросили рецепт, не поверив, что это всего три ингредиента: грибы в соевом соусе, которые сведут с ума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.