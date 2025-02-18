Не рискуйте своим здоровьем: опасные стороны сахарозаменителей

Сахарозаменители не всегда оказываются безопаснее сахара, и порой нет смысла заменять одно "зло" на другое.

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Диетолог Екатерина Ширшова предупредила, что добавки, заменяющие сахар, могут нарушать функционирование сосудов и увеличивать риск инсульта. Хотя долгое время они считались безопасными, последние исследования ставят это под сомнение.

Учёные установили, что у людей, употребляющих искусственные подсластители, такие как аспартам и ацесульфам-К, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний была на 9% выше.

Специалист добавила, что одной из самых тревожных находок последнего времени стало обнаружение связи между сахарозаменителями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Аспартам и ацесульфам-К способны вызывать воспалительные процессы в сосудах, что увеличивает риск образования тромбов.

Кроме того, сахарозаменители негативно влияют не только на сосуды, но и на микробиом кишечника, что характерно для сукралозы. Это, в свою очередь, негативно сказывается на иммунной системе, метаболизме и контроле сахара в крови. Как и обычный сахар, заменители могут провоцировать инсулинорезистентность и диабет, так как мозг не получает ожидаемую глюкозу, сообщает Lenta.ru.

Ксилит и сорбит в небольших количествах не причиняют вреда обмену веществ, однако предпочтение следует отдавать натуральным подсластителям, таким как стевия или эритрит.

Уточнения

Тромб (др.-греч. θρόμβος — ком, сгусток) — прижизненный свёрток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.

