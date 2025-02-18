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Эта зелень должна стать обязательной в вашем рационе для здоровья и энергии

1:41
Здоровье

Самый простой и надежный способ обеспечить организм необходимыми витаминами — это употребление свежей зелени, утверждают специалисты. Такой подход не только способствует поддержанию здоровья, но и помогает экономить семейный бюджет. Более того, за витаминами не нужно отправляться в магазин, поскольку зелень легко можно вырастить на даче или даже на подоконнике.

Зелень
Фото: Freepik by bublikhaus
Зелень

Геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выделила три вида зелени, которые обязательно должны присутствовать в рационе. Прежде всего, это лук. В 100 граммах лука содержится суточная норма витамина С, а также витамины А и Е и микроэлементы, такие как железо, фтор и сера.

Петрушка с древнейших времен считается женской зеленью благодаря содержащемуся в ней опиолу — веществу, действующему как гормон, нормализующее уровень женских половых гормонов. Кроме того, петрушка богата фолиевой кислотой и селеном, необходимым для нормальной работы центральной нервной системы.

Специалист отметила, что они часто рекомендуют петрушку своим пациентам с целью профилактики для улучшения метаболических процессов в сетчатке. Она также добавила, что зрительный образ, передаваемый по зрительному нерву в головной мозг, может формироваться только с участием селена.

Еще одна зелень, легко доступная для домашнего выращивания, — это кресс-салат. Он является источником клетчатки и йода, а также содержит витамины, фолиевую кислоту и витамин К.

Уточнения

Селе́н (химический символ — Se, от лат. Selenium)  — это хрупкий, блестящий на изломе неметалл серого цвета (данный цвет обусловлен устойчивой аллотропной модификацией, неустойчивые аллотропные модификации придают селену различные оттенки красного цвета).

Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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