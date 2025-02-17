Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданные минусы моющего пылесоса, о которых вам никто не скажет
Тренеры не расскажут: 9 мощных упражнений с гирями для новичков
Бабушка отказалась от таблеток и начала пить этот чай — результат поразил всех
Если собака постоянно роняет миску, это не случайность — разберёмся, в чём дело
Этот способ разморозки творога удивил меня — он сохраняет структуру идеально
Пыль – главный пассажир вашего авто: избавляемся от него раз и навсегда
Неочевидные риски: как привычки и повседневные действия могут привести к раку
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным
Легкий способ скорректировать лицо с помощью румян

При гастрите и язве яблоки есть нельзя, и вот почему

Здоровье

Биолог Ирина Лялина предостерегла россиян с заболеваниями желудка. Эксперт не рекомендует есть яблоки при гастрите и язве. Об этом пишет издание NEWS. ru.

Парша яблок
Фото: flickr.com by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Парша яблок

По словам эксперта, из-за яблок в желудке повышается кислотность, что нежелательно при указанных болезнях. Кислотность раздражает слизистую желудка.

Также фруктовые кислоты, которые содержит яблоко, портят эмаль зубов. В связи с этим не стоит налегать на этот плод. В день достаточно одного яблока, если проблем с желудком нет. При этом важно качественно промывать фрукт и есть его с кожурой.

Примечательно, что после запекания яблоки практически не теряют полезных свойств. Более того, в них прибавляется количество пектина.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить
Наука и техника
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить Аудио 
Вот что происходит, когда вы используете золу в качестве удобрения для томатов
Советы
Вот что происходит, когда вы используете золу в качестве удобрения для томатов Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер Страны НАТО увеличат военные расходы — для чего и к чему это приведёт? Дмитрий Плотников
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Неожиданные минусы моющего пылесоса, о которых вам никто не скажет
Тренеры не расскажут: 9 мощных упражнений с гирями для новичков
Бабушка отказалась от таблеток и начала пить этот чай — результат поразил всех
ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области
Если собака постоянно роняет миску, это не случайность — разберёмся, в чём дело
Этот способ разморозки творога удивил меня — он сохраняет структуру идеально
Пыль – главный пассажир вашего авто: избавляемся от него раз и навсегда
Неочевидные риски: как привычки и повседневные действия могут привести к раку
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным
Легкий способ скорректировать лицо с помощью румян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.