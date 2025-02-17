При гастрите и язве яблоки есть нельзя, и вот почему

Биолог Ирина Лялина предостерегла россиян с заболеваниями желудка. Эксперт не рекомендует есть яблоки при гастрите и язве. Об этом пишет издание NEWS. ru.

Фото: flickr.com by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парша яблок

По словам эксперта, из-за яблок в желудке повышается кислотность, что нежелательно при указанных болезнях. Кислотность раздражает слизистую желудка.

Также фруктовые кислоты, которые содержит яблоко, портят эмаль зубов. В связи с этим не стоит налегать на этот плод. В день достаточно одного яблока, если проблем с желудком нет. При этом важно качественно промывать фрукт и есть его с кожурой.

Примечательно, что после запекания яблоки практически не теряют полезных свойств. Более того, в них прибавляется количество пектина.