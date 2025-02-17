При гастрите и язве яблоки есть нельзя, и вот почему

Биолог Ирина Лялина предостерегла россиян с заболеваниями желудка. Эксперт не рекомендует есть яблоки при гастрите и язве. Об этом пишет издание NEWS. ru.
По словам эксперта, из-за яблок в желудке повышается кислотность, что нежелательно при указанных болезнях. Кислотность раздражает слизистую желудка.
Также фруктовые кислоты, которые содержит яблоко, портят эмаль зубов. В связи с этим не стоит налегать на этот плод. В день достаточно одного яблока, если проблем с желудком нет. При этом важно качественно промывать фрукт и есть его с кожурой.
Примечательно, что после запекания яблоки практически не теряют полезных свойств. Более того, в них прибавляется количество пектина.
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