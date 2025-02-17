Откровение об интервальном голодании, которое удивило многих

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые исследования выявили, что популярный метод голодания может вызывать негативные изменения в организме.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интервальное голодание

Интервальное голодание подразумевает, что человек воздерживается от пищи в течение 8-16 часов в день. Все приемы пищи происходят в так называемое "окно" (остальные 8-16 часов). Многие нашли это питание привлекательным, так как здесь не требуется считать калории или значительно изменять свой рацион.

Тем не менее, недавно было установлено, что интервальное голодание может повышать уровень "плохого" холестерина. Об этом сообщила диетолог София Кованова в интервью с "Аргументами и фактами".

"По некоторым исследованиям, у тех, кто выбирал интервальное голодание, отмечается повышение "плохого" холестерина", — отметила эксперт.

Кроме того, у интервального голодания есть и другие недостатки. Поскольку питание часто поступает неконтролируемо, могут произойти изменения в составе тела, включая снижение мышечной массы.

Для тех, кто не собирается отказываться от удобного режима питания, Кованова напомнила о необходимости умеренности. Во время "окна" рекомендуется не есть без разбора и без перерывов. Также стоит отметить, что голодание в любой форме противопоказано при гастрите, заболеваниях желчного пузыря, печени и почек. Подросткам и беременным женщинам также не рекомендуется увлекаться такими диетами.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

