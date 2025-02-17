Эти продукты творят чудеса в борьбе с высоким холестерином

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопрос о том, как убрать холестериновые бляшки из сосудов, интересует многих пользователей интернета, поскольку чистота сосудов существенно снижает риск инфарктов и инсультов. Доктор Александр Мясников объяснил, что следует делать тем, кто заботится о своём здоровье.

Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Орехи

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач отметил, что чеснок, согласно некоторым данным, может способствовать снижению уровня "плохого" холестерина, хотя это еще не окончательно подтверждено. Тем не менее, существуют исследования, подтверждающие его эффективность в профилактике полипов и рака толстой кишки.

Что касается орехов, то они являются мощным средством для снижения уровня "плохого" холестерина и повышения уровня "хорошего". Они также способствуют улучшению здоровья сосудов.

"70 граммов миндаля (а я уж не знаю, сколько грецких орехов) замещает 10 миллиграммов статина", — отметил кардиолог.

Кроме того, красный клевер также полезен для здоровья и активно используется в антивозрастной медицине. Однако для того, чтобы остановить рост атеросклеротических бляшек, необходимо вести активный образ жизни и внимательно следить за своим здоровьем. Физические нагрузки должны быть подъёмными.

Мясников подчеркнул, что необходимо отказаться от курения, заниматься физической активностью, контролировать уровень глюкозы, принимать статины, избегать жареной и солёной пищи, управлять стрессом и закаливать организм.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.

