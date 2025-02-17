Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как за час дойти пешком из России в США?
Кто такой тарелочник? Этих мужчин стали называть трендовым словом
Как ухаживать за ремонтантной малиной?
Откровение об интервальном голодании, которое удивило многих
Прожить на 10-летия дольше помогут эти 10 продуктов: просто добавьте их в рацион
Жить в этих условиях опасно! Какие квартиры могут нанести вред психическому здоровью?
Полезное пространство, которое вы не использовали: как задействовать зону за дверью
Мойка электромобиля: безопасно ли это и на что стоит обратить внимание
Много вампиров — Илон Маск обвинил систему соцобеспечения США в массовом мошенничестве

Эти продукты творят чудеса в борьбе с высоким холестерином

1:37
Здоровье

Вопрос о том, как убрать холестериновые бляшки из сосудов, интересует многих пользователей интернета, поскольку чистота сосудов существенно снижает риск инфарктов и инсультов. Доктор Александр Мясников объяснил, что следует делать тем, кто заботится о своём здоровье.

Орехи
Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Орехи

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач отметил, что чеснок, согласно некоторым данным, может способствовать снижению уровня "плохого" холестерина, хотя это еще не окончательно подтверждено. Тем не менее, существуют исследования, подтверждающие его эффективность в профилактике полипов и рака толстой кишки.

Что касается орехов, то они являются мощным средством для снижения уровня "плохого" холестерина и повышения уровня "хорошего". Они также способствуют улучшению здоровья сосудов.

"70 граммов миндаля (а я уж не знаю, сколько грецких орехов) замещает 10 миллиграммов статина", — отметил кардиолог.

Кроме того, красный клевер также полезен для здоровья и активно используется в антивозрастной медицине. Однако для того, чтобы остановить рост атеросклеротических бляшек, необходимо вести активный образ жизни и внимательно следить за своим здоровьем. Физические нагрузки должны быть подъёмными.

Мясников подчеркнул, что необходимо отказаться от курения, заниматься физической активностью, контролировать уровень глюкозы, принимать статины, избегать жареной и солёной пищи, управлять стрессом и закаливать организм.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Обсудить
Сейчас читают
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Еда и рецепты
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта Аудио 
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Авто
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Как прямо в эту минуту эволюционирует человек? Учёные сделали неожиданное открытие
Джинсы, которые подойдут всем: секреты выбора от эксперта
Отказался от мороженого, а потом узнал, чего лишился
Натуральное питание или сухой корм: что выберет ваша собака
Коррупция в USAID. Опрос показал, верят ли американцы в коррумпированность организации
Эти продукты творят чудеса в борьбе с высоким холестерином
Авто с пробегом у дилера: идеальная машина или ловушка для покупателя
Словакия устанавливает новый рекорд: максимальные закупки российского газа в декабре 2024 года
Три весенних подкормки, которые заставят пионы цвести так, что прохожие будут заглядываться
У стилиста Влада Лисовца диагностировали онкологию на поздней стадии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.