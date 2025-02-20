Назван завтрак, который может предотвратить рак кишечника

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из разных стран выяснили, что натуральный йогурт без добавок может снизить риск развития рака кишечника.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Йогурт

Исследование, опубликованное в Sun, показало, что даже одна порция йогурта в неделю способна уменьшить вероятность возникновения этого заболевания. Регулярное употребление йогурта дважды в неделю на протяжении длительного времени оказывает еще более выраженный эффект.

Положительное влияние йогурта на кишечник связано с его способностью изменять микробиом и поддерживать рост бифидобактерий, которые обладают противовоспалительными свойствами. Эти бактерии помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры, предотвращая размножение вредных микробов и снижая риск развития рака.

В исследовании приняли участие около 150 тысяч человек, что делает его результаты статистически значимыми.

Однако важно помнить, что магазинный йогурт может содержать сахар, консерванты, красители, стабилизаторы и эмульгаторы, которые делают его менее полезным. Натуральный йогурт, приготовленный из молока и кисломолочных бактерий, является более здоровым выбором. Его можно использовать в рационе, включая в питание детей, но стоит учитывать, что срок его хранения составляет от трех до пяти суток.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).



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