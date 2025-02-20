Как часто можно есть красное мясо после 50 лет?

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует мнение, что чрезмерное потребление красного мяса может нанести вред здоровью. Некоторые эксперты призывают полностью отказаться от него. Однако врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева рассказала, почему употребление красного мяса нужно снизить, особенно лицам старшего возраста.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич шашлык

Михалева подчёркивает различие между натуральным красным мясом и продуктами промышленного производства, такими как колбасы и сосиски. Она рекомендует избегать мясной гастрономии всем людям, независимо от возраста, так как она может быть вредна для здоровья абсолютно любого человека.

Что касается натурального красного мяса, то Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничить его потребление людям старше 50 лет. В этом возрасте рекомендуется есть красное мясо не чаще одного раза в месяц. Вместо него следует отдавать предпочтение другим источникам белка, таким как белое мясо, рыба, молочные продукты и растительные белки.

По словам Михалевой, красное мясо содержит больше холестерина, чем другие виды мяса. Это может увеличить риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульты и инфаркты. Кроме того, при переваривании красного мяса в кишечнике могут образовываться канцерогены, которые с возрастом могут накапливаться в организме, повышая риск развития онкологических заболеваний.

«При этом, особенно важен вид кулинарной обработки. Например, отварное мясо содержит меньше канцерогенов, чем жареное мясо или, особенно, приготовленное на открытом огне. То есть, шашлыки из красного мяса являются наиболее опасными в этом отношении», — заметила Михалева.

ВОЗ и Международная организация по исследованию рака относят красное мясо ко второму классу канцерогенной опасности, а продукты промышленного производства — к первому, сообщает Газета.Ru.

Красное мясо также содержит пурины, которые могут повышать уровень мочевой кислоты в организме. Это может привести к развитию подагры, поражению суставов и мочекаменной болезни. Кроме того, красное мясо более калорийно, что может быть нежелательным для людей старшего возраста, склонных к набору лишнего веса, добавила врач.

Однако Михалева отмечает, что красное мясо содержит незаменимые аминокислоты и железо, необходимые для организма. Поэтому она рекомендует ограничить потребление красного мяса только людям старше 50 лет. Остальным следует употреблять его не чаще 1–2 раз в неделю, предпочтительно в отварном виде или в составе других блюд.

Уточнения

Красное мясо — мясо млекопитающих и птиц, имеющее красные оттенки из-за наличия белка миоглобина.

