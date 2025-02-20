Рак может проявиться внезапно: врач назвала тревожный симптом

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда люди узнают о предрасположенности к онкологическим заболеваниям только после появления симптомов. Одной из причин может быть наличие вируса папилломы человека (ВПЧ), с которым сталкиваются около 80% женщин к 50 годам.

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По словам врача Марины Кривонос, наибольшую опасность представляют 16-й и 18-й типы ВПЧ, которые могут привести к раку шейки матки. Заражение может произойти как при бытовом контакте (например, через микротравмы кожи и слизистых), но чаще всего оно происходит половым путем.

Эксперт обратила внимание, что часто люди не подозревают о наличии вируса, так как он может протекать бессимптомно. Однако даже при отсутствии внешних проявлений, таких как папилломы или кондиломы, важно обратиться к специалисту. Эти новообразования могут быть первыми признаками активации вируса.

"Вирус может дремать в организме, а при снижении иммунитета активироваться, вызывая рост новообразований", - сказала Марина Кривонос в интервью "Доктору Питеру".

Тем не менее, в большинстве случаев (около 90%) организм самостоятельно избавляется от ВПЧ в течение двух лет после заражения, добавила специалист.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.





Папилломавирусы человека (ПВЧ), или вирусы папилломы человека (ВПЧ, англ. human papillomavirus, HPV) — группа вирусов из семейства папилломавирусов, включающая 27 видов из 5 родов (Alphapapillomavirus, Betapapillomavirus, Gammapapillomavirus, Mupapillomavirus и Nupapillomavirus) и более 170 типов (штаммов).



